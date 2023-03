MotoGP, paura a Portimao: brutto incidente per Pol Espargaró

La seconda sessione di prove libere MotoGP ha fatto registrare due bandiere rosse. Prima per un problema tecnico di tipo elettrico all’interno dei box, poi una caduta di Pol Espargaró che ha fatto vivere attimi di paura. Alla curva 10 del circuito di Portimao il pilota del team GasGas Tech3 ha perso il posteriore della sua KTM RC16 e nella caduta è stato travolto dalla moto. Nessun contatto con Miguel Oliveira come si ipotizzava inizialmente.

Incidente alla curva 10 di Portimao

Sul luogo dell’incidente si è precipitato il dottor Angel Charte, ma dopo poco tempo i sanitari hanno riferito che il pilota era “cosciente”. Dalle immagini trasmesse in TV Pol Espargaró ha rimediato un highside dopo lo scollinamento che sfocia alla 10, finendo nella ghiaia travolto dalla moto. I medici hanno attaccato una flebo al braccio del pilota, ma dalle prime notizie le sue condizioni non sarebbero gravi. Pit Beirer, direttore sportivo KTM, ha assicurato gli uomini all’interno ai box. Anche la moglie Carlota Bertran ha ricevuto rassicurazioni, nonostante il pilota sia stato trasferito in ambulanza al Medical Center del circuito.

Al termine della prima sessione di prove Pol Espargaró ha chiuso al 20° posto. La speranza è di poterlo rivedere domani in pista per partecipare alla prima Sprint Race nella storia della MotoGP. Prima della seconda bandiera rossa al comando c’era il pilota dell’Aprilia Aleix Espargaró, evidentemente preoccupato ai box per quanto accaduto al fratello minore. Dopo un biennio deludente in sella alla Honda, Pol ha deciso di ritornare nella famiglia KTM per proseguire quella scia di podi interrotta alla fine della stagione 2020.

Ultimi aggiornamenti su Pol Espargaró

Resta cosciente e muove gli arti, ma Hervé Poncharal fa sapere che il suo pilota viene trasferito in elisoccorso all’ospedale di Faro per accertamenti più approfonditi. Ha lasciato il centro medico in barella e circondato da teli bianchi per preservare la sua privacy, ma non ci sono gravi rischi per la sua salute. Il minore dei fratelli di Granollers ha riportato un doppio trauma alla schiena e al petto, prima di recarsi nella struttura sanitaria pubblicato è stato sedato. Sarà fondamentale scongiurare il rischio di problemi polmonari ed emorragie.