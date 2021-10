MotoGP, penultimo round a Portimao-2: orari TV su Sky Sport, DAZN, TV8

Motomondiale di scena a Portimao, 'replica' portoghese con due mondiali ancora da decidere. Tutti gli orari TV su Sky Sport, DAZN e TV8.

Entriamo nella settimana che ci porta verso il penultimo round della stagione MotoGP 2021. Si ritorna all’Autodromo do Algarve di Portimao, che ha già ospitato il 3° evento dell’anno, ma a metà aprile. Condizioni molto diverse quindi per decidere i due titoli ancora in ballo. Arriviamo infatti con Fabio Quartararo già campione del mondo in top class, potrebbe esserci l’ultimo atto tra Acosta-Foggia (le combinazioni) e tra Gardner-Fernández (le possibilità). Da vedere poi come andrà nel testa a testa tra i due ragazzi KTM Ajo in Moto2, ora separati da 18 lunghezze… La diretta esclusiva del Gran Premio d’Algarve sarà garantita da Sky Sport MotoGP (pay tv, canale 208 di Sky) e da DAZN. Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) invece sarà possibile vedere solo in differita le qualifiche e le gare delle tre categorie. Di seguito tutti gli orari TV italiani.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT/DAZN

Giovedì 4 novembre

18.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 5 novembre

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 1

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 1

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 1

14.15 Diretta Moto3 Prove Libere 2

15.10 Diretta MotoGP Prove Libere 2

16.10 Diretta Moto2 Prove Libere 2

Sabato 6 novembre

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 3

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 3

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 3

13.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18.00 Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 7 novembre

10.00 Diretta Moto3 Warm Up

10.30 Diretta MotoGP Warm Up

11.00 Diretta Moto2 Warm Up

12.20 Diretta Moto3 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

15.30 Diretta Moto2 Gara

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8 (da confermare)

Sabato 6 novembre

15.30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 7 novembre

16.30 Differita Moto3 Gara

17.30 Differita MotoGP Gara

18.45 Differita Moto2 Gara

Foto: motogp.com