Top 3 iridata sempre in 3 punti, posizioni però stravolte. Passa in testa Romain Febvre, seguono Gajser e Herlings. Che lotta per il Mondiale MXGP 2021!

Il Mondiale Motocross 2021 ha preso una certa direzione da qualche GP, ma è tutt’altro che deciso. Prima di quest’ultimo GP trentino la classifica MXGP ci diceva Jeffrey Herlings su Romain Febvre e Tim Gajser, un trio racchiuso in soli tre punti. La tripletta a Pietramurata si chiude con lo stesso divario tra i tre, ma con un importante stravolgimento: adesso è il pilota Kawasaki che prende il comando della classifica iridata, precedendo il campione 2020 (+1) e l’alfiere KTM (+3). Una battaglia mondiale all’ultimo respiro: domenica 7/11 e mercoledì 10/11 si va a Mantova per i GP conclusivi del 2021. Chi sarà il nuovo campione del mondo?

A questo punto è ormai difficilissimo fare pronostici di qualunque tipo dopo la stagione vissuta da questi tre ragazzi. Infortuni, recuperi, grinta e talento: questi i temi principali di un’annata davvero incandescente, che a soli due round dalla fine ha ancora tre piloti in apertissima competizione. “È incredibile avere questa situazione dopo 15 GP! Abbiamo tutti commesso parecchi errori, ma è una stagione interessante e la cosa bella è che corriamo tutti in maniera pulita, ci rispettiamo. Ma vogliamo batterci l’un l’altro e stiamo tutti spingendo al massimo“ aveva riassunto perfettamente il campione in carica Tim Gajser prima del MXGP del Garda.

La situazione non è cambiata, solamente le posizioni si sono rimescolate. Per il doppio Gran Finale a Mantova si riparte così da Romain Febvre nuovo leader grazie al 3° posto overall odierno, dietro allo sloveno (ed a Jeremy Seewer vincitore) e davanti a Jeffrey Herlings. “Ho pensato un po’ alla tabella rossa e ho fatto qualche calcolo” ha ammesso l’alfiere Kawasaki alla fine del terzo ed ultimo round trentino. Ha funzionato: secondo in gara 1 nonostante qualche intoppo, terzo in gara 2 ed una classifica iridata che al momento lo premia. “Mancano due round, ne sento l’odore” ha concluso con un larghissimo sorriso. La lotta mondiale continua.

Foto: Instagram-Romain Febvre