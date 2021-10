Primo match point di Remy Gardner a Portimao, Raúl Fernández a -18 e pronto ad impedirglielo. Ecco le possibilità per il pilota australiano.

L’Autodromo do Algarve di Portimao potrebbe decidere tutti i campionati ancora in ballo. Non solo Moto3, anche la classe Moto2 appare vicina ad un ultimo atto nella lotta mondiale. Remy Gardner infatti ci arriva con 18 punti di margine dopo l’errore del collega/rivale Raúl Fernández, caduto una volta passato al comando a Misano-2. Un incidente che potrebbe rivelarsi definitivo per il pilota australiano, che ha bisogno di otto punti per dare il via alla festa iridata. Certamente il rookie spagnolo non ha alcuna intenzione di lasciargli strada libera, anzi sarà più che determinato a rimediare all’errore, per quanto possibile a due GP dalla fine dell’anno.

Il figlio d’arte potrebbe assicurarsi il primo titolo in carriera, ma assieme a papà Wayne può eguagliare la famiglia dei Kenny Roberts, finora gli unici padre-figlio iridati nella storia del Motomondiale. Oltre a diventare il primo australiano iridato in Moto2, il secondo di categoria con la defunta 250cc (ecco il precedente). Ma come può riuscirci? Per prima cosa deve stare davanti a Raúl Fernández, in caso contrario la battaglia andrà avanti fino a Valencia. Vediamo le combinazioni per le quali il pilota numero #87 potrebbe chiudere i conti in questo secondo round portoghese del 2021, nonché il penultimo dell’anno.

Gardner campione del mondo se…

– In caso di vittoria di Gardner, Fernández non deve fare meglio di 3°

– Se Gardner chiude secondo, Fernández non deve fare meglio di 5°

– Se Gardner è 3°, Fernández non deve fare meglio di un 8° posto

– Gardner chiude 4°, Fernández deve fare 11° o peggio

– Gardner è 5°, Fernández deve fare 13° o peggio

– Gardner è 6°, Fernández non deve fare meglio di 14°

– Gardner è 7°, Fernández deve fare 15° o peggio

– Fernández non a punti, Gardner non deve fare peggio di 8°

Foto: motogp.com