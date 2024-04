Le prime gare sono state vinte da altri piloti, ma è stato soprattutto Pedro Acosta a regalare spettacolo agli appassionati della MotoGP. Anche se è un rookie di neppure 20 anni (li compirà a maggio), ha già dato prova del suo grande talento e di non avere alcun timore nell’affrontare i top rider della categoria (Marc Marquez ne sa qualcosa, ma non è l’unico). Le sue enormi abilità alla guida sono accompagnate anche da carattere e personalità da campione.

MotoGP, Acosta cerca conferme ad Austin

Nel weekend il campionato fa tappa negli Stati Uniti, un appuntamento molto importante per uno sport che vuole sempre più espandersi nel mercato americano e che entro fine 2024 dovrebbe vedere l’avvento di Liberty Media alla guida della MotoGP. Per attirare più pubblico è fondamentale garantire più spettacolo e Acosta è perfetto per questo scopo.

Il giovane spagnolo ha vinto ad Austin lo scorso anno, quando correva in Moto2 e si è poi laureato campione del mondo. Il COTA è in circuito che gli piace e dove spera di confermarsi competitivo: “Stiamo andando ad Austin dopo un ottimo fine settimana in Portogallo. Ho avuto il tempo di allenarmi bene e assimilare l’ultima gara, vedendo cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo sbagliato. Il COTA è un circuito molto bello, ma dove dovremo lavorare sodo per continuare a raggiungere i nostri obiettivi principali“.

Quando arriverà la prima vittoria?

Acosta a Portimao è arrivato terzo nella gara lunga, conquistando il suo primo podio nella categoria. Al 19 anni e 304 giorni è il più giovane ad esserci riuscito nell’era MotoGP e il terzo di sempre considerando tutta la storia della classe regina. Davanti a lui solo il recordman Randy Mamola (19 anni e 261 giorni) ed Eduardo Salatino (19 anni e 274 giorni).

Pedro può ancora diventare il più giovane in assoluto ad aver vinto una gara nella top class. Oggi il record appartiene a Marc Marquez, trionfatore ad Austin nel 2013 a 20 anni e 63 giorni. Era un rookie e terminò la stagione da campione del mondo, l’unico ad esserci riuscito al debutto. Il pilota del team GASGAS Tech3 ha tempo fino al Gran Premio di Germania al Sachsenring (5-7 luglio) per prendersi il primato. Jorge Lorenzo ha dichiarato che potrebbe essere Jerez (26-28 aprile) il posto giusto in cui poterlo vedere vincitore. Vedremo. Intanto vuole fare bene in Texas, che in passato è stato terra di conquista di Marquez, che lì ha ottenuto ben sette successi con la Honda.

Foto: GASGAS Tech3