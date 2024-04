Pedro Acosta compirà 20 anni a maggio ma la sua carriera è già straordinaria. Ha debuttato nel Motomondiale nel 2021 vincendo il titolo Moto3 al primo colpo, nel 2022 salta in Moto2 (con le prime vittorie) e l’anno successivo conquista il secondo titolo iridato. Da questa stagione è in classe MotoGP e ha centrato già il primo podio alla seconda gara, nel GP di Portimao. In tanti sono pronti a scommettere che sarà una futura leggenda delle due ruote e KTM tenterà in tutti i modi a tenerselo stretto quanto più a lungo possibile.

L’erede di Rossi e Marquez?

Ospite nella trasmissione ‘El Hormiguero’ di ‘Antena 3’, il 19enne di Murcia ha parlato del suo fulmineo inizio in Top Class in sella alla sua GasGas. Il sorpasso su Marc Marquez a Losail è diventato già fortemente simbolico: Pedro Acosta viene ormai indicato come il degno successore dell’otto volte campione del mondo. “In TV sembrava più facile. Lui l’ha fatto con Valentino Rossi e adesso io con lui (ride, ndr). È stato bello. Era la prima vera gara che facevo e mi avevano detto: ‘Mettici le palle’ Ed è quello che ho fatto“.

Un giovane arrembante e simpatico, non si nasconde dietro muri di umiltà, sa di essere in una fase fortemente ascendente della sua carriera. “Sono arrivato al Mondiale quando avevo 16 anni e qualcosa è cambiato. Il primo anno è stato bello, ma il secondo no, non mi si adattava affatto. Ora sono diverso rispetto a quello con cui ho iniziato… Mi diverto e mi pagano per quello che faccio, cosa voglio di più!“. Il rookie MotoGP non ha vissuto soltanto momenti felici, ma anche qualche infortunio… “Nel 2022 mi sono fratturato il femore e questo mi ha salvato da tante cose, perché forse ero un po’ fuori dalle mie possibilità e avevo bisogno di calmarmi. Mi sono fatto davvero male“.

Gli obiettivi di Acosta

Difficile pensare al titolo MotoGP durante il primo anno, ma il pilota spagnolo è destinato a fare storia. Il prossimo step sarà sicuramente entrare nel team ufficiale dopo avere dimostrato di che pasta è fatto. In quanto a carisma ne ha sicuramente da vendere. “Ho un ego molto grande. Inizio a cercare su YouTube e guardo i miei video“, ha scherzato Acosta. Obiettivi per il 2024? “Non ho vere aspettative, tutte quelle che arriveranno saranno irrealistiche. Sarà tutto un test e dovremo prenderlo con calma, ma speriamo che tutto vada bene come adesso“.

Foto Instagram @elhormiguero