Weekend agrodolce per Aprilia a Portimao, con Maverick Vinales che ha agguantato la vittoria nella MotoGP Sprint, interrompendo la lunga scia di successi firmati Ducati. Ma nella gara domenicale il pilota di Roses ha dovuto fare i conti con un problema meccanico alla sua RS-GP proprio mentre stava sferrando l’ultimo disperato attacco a Jorge Martin che s’involava verso il primo successo stagionale. La Casa di Noale sa da tempo che deve fare i conti con l’affidabilità se vuole tenere testa ai cugini di Borgo Panigale.

La rottura del cambio

Poche cose fanno più male a un pilota che perdere un podio all’ultimo giro di gara. Lo sa bene Maverick Vinales, uno degli sfortunati protagonisti dell’ultimo Gran Premio del Portogallo, finito sull’asfalto quando affrontava l’ultimo ‘lap’. Dopo aver vinto la sfida del sabato, l’alfiere Aprilia era secondo e vedeva addirittura la possibilità di raggiungere Jorge Martin negli ultimi metri. Ma il cambio della sua moto si è rotto al penultimo passaggio sul traguardo, un guasto meccanico che alla fine ha portato ad una caduta a bassa velocità all’uscita della prima curva, fortunatamente senza conseguenze fisiche per il catalano.

Non è la prima volta che il prototipo di Noale tradisce uno dei suoi piloti. In passato, anche Aleix Espargaró ha sofferto problemi meccanici ed elettronici scatenando la rabbia del veterano della MotoGP. Per problemi simili, uniti a qualche errore all’interno del box, ha dovuto rinunciare alla corsa iridata nel finale di campionato 2023. Stesso discorso per Raul Fernandez e Miguel Oliveira con l’ex team satellite Cryptodata nella passata stagione. Lo sa bene uno dei tecnici più rinomati del paddock, Ramon Forcada, che ha rivestito un ruolo centrale nell’ex team privato gestito da Razlan Razali.

Il parere dell’ex tecnico Aprilia

Nell’ultima puntata del podcast DURALAVITA, l’ex capotecnico di Jorge Lorenzo ha parlato della mancanza di affidabilità che continua a tormentare Aprilia. “Non è la prima volta che capita“, dice in merito a quanto accaduto a Vinales in Portogallo. E ritiene che il ripetersi di certi episodi possa rendere difficile anche la ricerca di un pilota di spessore nella prossima campagna acquisti. “Puoi sempre avere un incidente meccanico, la cosa bella è che quando l’incidente meccanico è la norma, dietro c’è qualcos’altro. Alla fine, cosa succede? Quale pilota vorrà andare in Aprilia se non migliora l’affidabilità?“.

Inoltre Ramon Forcada sottolinea quanto sia stato fortunato Maverick a non subire una rottura completa del cambio, che avrebbe potuto provocare un incidente molto più grave. “Avere il cambio bloccato è la cosa peggiore che può succedere… La caduta sarebbe stata diversa, molto peggio. Tutto sommato è stato fortunato“. La Casa veneta dovrà però correre ai ripari per evitare queste pecche che possono compromettere un Mondiale, l’incolumità dei piloti, la fama del marchio.

L’affidabilità dei componenti è imprescindibile per un costruttore che gareggia in MotoGP. “Quando si rompono dei pezzi sulla moto ufficiale, il problema è la progettazione. Il problema del chilometraggio è facile da risolvere, si iniziano a fare più pezzi in fabbrica, e lo fai. Ma se il problema è la progettazione, soprattutto il cambio… tutti i piloti temono la rottura del cambio“.

Foto: Instagram @maverick12official