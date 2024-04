National Trophy: Daniele Cesaretti “Il National è ancora vivo”

Il National Trophy è sempre un passo avanti. Quest’anno è cambiato tanto rispetto all’anno scorso ma non è morto, anzi. Proprio di recente è nata la classe SportBike mentre la 1000 Superbike continua a riscuotere un grande successo. Di questo e tanto altro ne parla il promoter Daniele Cesaretti al microfono di CorsedimotoTv.

National Trophy: la griglia della 1000 Superbike cresce di giorno in giorno

“Eravamo abituati ad avere la 600 e la 1000 in contemporanea mentre quest’anno abbiamo sdoppiato quasi in toto il calendario – racconta Daniele Cesaretti – Ora nelle sei date del CIV tre appuntamenti sono dedicati alla 600 Supersport e tre alla 1000 Superbike con l’apertura a Misano in occasione del Mondiale Junior. Faremo dunque l’esordio in una manifestazione internazionale con una griglia della 1000 che si sta facendo sempre più folta. Ero un po’ pessimista ma credo che non ci sarà il sold-out alla prima gara però ci stiamo avvicinando ed è un grandissimo segnale. Ciò mi da un grande entusiasmo perché significa che anche se ci siamo staccati dalla nostra zona comfort che era il CIV il prodotto National è ancora vivo, valido ed ambito dai piloti”.

La nuova categoria SportBike

“Com’è accaduto con la classe big Supersport nel 2021 quando siamo stati i pionieri, assieme al BSB, di una categoria che vedeva le Ducati V2 assieme alle Triumph ed a tutte le moto della New Generation poi approdata al Mondiale ed al CIV, ora facciamo lo stesso con la SportBike. Questa classe è già presente all’AMASuperbike ed al BSB. Non potevamo essere di meno noi in Italia, cuore che pulsa per i motori e che dev’essere al passo con i tempi. Abbiamo avuto dalla Federazione l’opportunità di poter testare questa nuova categoria riservata alle bicilindriche. Noi in Italia abbiamo fatto l’eccezione d’inserire anche ler 4 cilindri Kawasaki dato che c’è il trofeo in ogni caso in questa classe gareggeranno le R7 del Trofeo Yamaha, l’Aprilia 660, le Suzuki K8, le Triumph 600… Ci saranno tutte le moto che faranno parte della prossima classe mondiale che andrà a sostituire la 300 Supersport”.

Il calendario della SportBike

“Abbiamo pensato di fare 2 categorie: una chiamata Evo dedicata alle moto in configurazione open ed una standard con i regolamenti dei trofei. Il calendario partirà il 28 aprile in concomitanza della Coppa Italia poi proseguiremo con una doppia gara a Modena inserita nel contesto del CIV Junior ed un’altra a Varano nello stesso campionato per facilitare e parificare le prestazioni. Abbiamo preferito piste corte per colmare il gap di cavalleria tra le due categorie. La stagione si concluderà a Cervesina inaugurando la pista di 5 chilometri e duecento metri durante l’atto finale del MotoEstate in cui saremo presenti anche con il National Trophy 600 Supersport e 1000 Superbike”.