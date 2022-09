Completati anche i warm up, ultimi turni soleggiati prima delle tre gare in programma sul tracciato di Motegi. In MotoGP svetta la Ducati di Jorge Martin e finiscono a terra tre Honda, compreso Marc Marquez. La Moto2 è l’unica sessione che ha visto in testa il poleman, Aron Canet, mentre in Moto3 il guizzo è di Ayumu Sasaki su Dennis Foggia. Tutti i tempi, ricordando gli orari del Gran Premio del Giappone.

Warm Up Moto3

A referto alcuni incidenti, protagonisti il leader Moto3 Izan Guevara, Deniz Oncu, Adrian Fernandez e Carlos Tatay. I piloti stanno tutti bene.

Warm Up Moto2

Dopo l’incidente di ieri, Manuel Gonzalez è regolarmente in azione. Il rookie Yamaha VR46 Master Yamaha è stato dichiarato idoneo dopo gli ultimi controlli.

Warm Up MotoGP

Inizio complicato per Aleix Espargaro, bloccato da problemi in pit lane, e per Tetsuta Nagashima, che invece scivola dopo poche curve. In seguito una caduta anche per Pol Espargaro, finale con scivolata anche per Marc Marquez. Un ultimo incidente vede protagonista Marco Bezzecchi.