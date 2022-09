Moto2: Sam Lowes out dal GP a Motegi, forti dubbi per Manuel Gonzalez

È stato un sabato complesso a Motegi a causa del maltempo, non sono mancati gli incidenti. Tra i protagonisti Sam Lowes e l’esordiente Manuel Gonzalez, caduti in due situazioni distinte. Non è questo però il motivo del ritiro del primo dal GP: il britannico, ancora convalescente, non ha provato abbastanza sull’asciutto e non è certo di poter tenere in gara. Qualche brivido in più per il secondo a causa di un brutto highside che l’ha lasciato piuttosto dolorante. Fortunatamente i successivi controlli hanno escluso lesioni, ma solo domani mattina si saprà se disputerà il 16° evento Moto2.

Gonzalez da valutare

Nelle libere 2 lo spagnolo di Yamaha VR46 Master Camp è letteralmente volato, ricadendo poi pesantemente nella ghiaia. Anzi, a 28:19 dalla fine la sessione è stata fermata per la sua moto rimasta in pista, situazione quindi piuttosto pericolosa. Manuel Gonzalez in particolare si teneva il braccio destro ed appariva un po’ intontito, ma le notizie successive sono state rassicuranti. “È stata una giornata ancora più corta del venerdì” ha sdrammatizzato Gonzalez. “Ho girato per soli cinque giri, poi sono caduto malamente senza preavviso. Ho ricevuto un forte colpo alla spalla destra, ma sto bene. La squadra s’è spaventata parecchio, sono tornato però prima di quanto si aspettassero.” Come accennato, non è certa la sua presenza in gara: prima del warm up ci saranno i controlli definitivi. “Spero di ricevere l’OK. Vorrei godermi la gara, anche se devo partire ultimo.”

Lowes si ferma

Era appena tornato da un infortunio accusato a Silverstone, ma la situazione è stata forse più difficile delle aspettative. A Motegi il tempo non ha aiutato, addirittura le qualifiche sono state interrotte a lungo per un forte acquazzone. Per Sam Lowes però la Q1 era finita in anticipo a causa di un forte incidente, fortunatamente senza altre conseguenze a livello fisico. “Non correvo da tempo, è stata dura per me in condizioni di bagnato” ha ammesso il britannico a fine giornata. “Non ho girato abbastanza sull’asciutto [solo le FP1 del venerdì, ndr] e non ho un buon feeling in sella.” Questo l’argomento della successiva riunione assieme al team Marc VDS. “Abbiamo deciso che è meglio non disputare la gara domani, in modo da arrivare in Thailandia in grado di puntare a buoni risultati.”