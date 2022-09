Moto2 Motegi: Aron Canet si prende la pole dopo l’acquazzone

Un turno lunghissimo e difficile a causa delle condizioni meteo. La Moto2 ci mette parecchio per trovare il suo poleman, Aron Canet. In una giornata decisamente atipica, l’alfiere Pons Racing piazza la zampata vincente e si assicura la prima casella in griglia. Jake Dixon e Tony Arbolino completano la prima fila, mentre i diretti rivali mondiali Augusto Fernandez ed Ai Ogura sono un po’ più indietro. Mai quanto Celestino Vietti, che non supera lo scoglio della Q1 e ha davanti un’altra gara molto difficile… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: gli italiani non brillano

La prima notizia è che non c’è Manuel Gonzalez. Dopo il violento highside nelle FP2, il dolorante rookie spagnolo è stato portato all’ospedale di Haga per controllare spalla destra e collo. In questa sessione troviamo anche Celestino Vietti, molto lontano ieri ed oggi impossibilitato a risalire a causa della pioggia. Seconda caduta di giornata per Alcoba, stavolta alla curva 4, a referto poco dopo anche un brutto highside per il rientrante Lowes, fortunatamente senza conseguenze, ed una scivolata per Antonelli. Continua il periodo no per Vietti, 8° e quindi ampiamente fuori dalla zona Q2! Vanno avanti invece Aron Canet, Barry Baltus, Keminth Kubo e Cameron Beaubier.

Q2: dopo la pioggia ci pensa Canet

Completata la lista dei 18 piloti in azione, inizia la lotta per le prime caselle in griglia. Ma dura pochissimo: la pioggia diventa torrenziale, a 9:37 dalla fine si decide quindi per la bandiera rossa ed il turno si blocca. La pausa è molto, molto lunga, ma infine si riesce a ripartire: finalmente scatta l’assalto vero e proprio alla pole position. Non manca però qualche altro incidente per le condizioni comunque difficili: cadono Albert Arenas alla curva 8, Alonso Lopez alla curva 11 (quest’ultimo mentre stava realizzano un giro da pole), Jorge Navarro con un highside alla curva 4. Alla fine ci pensa Aron Canet, che si prende così la prima casella in griglia davanti a Fermin Aldeguer e Jake Dixon. Fino al successivo colpo di scena, quando il pilota Speed Up si vede cancellare il giro per bandiere gialle! Tony Arbolino viene così promosso in prima fila.

Foto: motogp.com