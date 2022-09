LIVE MotoGP Motegi 2022: diretta Qualifiche in tempo reale

09:52 – Pole position di Marc Marquez che scatterà dalla prima fila insieme a Johann Zarco e Brad Binder. In seconda fila con Vinales, Martin e Aleix Espargarò. 9° Fabio Quartararo, 12° Pecco Bagnaia.

09:47 – Cade Oliveira, Marquez al comando in 1’55″2 seguito da Zarco e Miller. In questo momento Bagnaia è 12°.

09:45 – Pecco Bagnaia in pista con la seconda moto: problemi di temperature con le gomme sulla prima Ducati GP22.

09:43 – La top-5 provvisoria: Marquez, Zarco, Oliveira, Binder, Quartararo raccolti in sei decimi.

09:40 – 1’56″0 per Johann Zarco che può rivelarsi un jolly per Ducati, dato che ha già girato nel Q1 ed ha una certa confidenza con la pista.

09:38 – Il mancato salto al Q2 spegne le ultime speranze iridate di Enea Bastianini, ma molto dipenderà dalla partenza nella gara di domani. Adesso occhi puntati su Pecco Bagnaia…

09:35 – Si scende in pista per il Q2 al Twin Ring, smette di piovere ma pista molto scivolosa.

La cronaca del Q1 a Motegi

09:30 – Continua a scendere flebile la pioggia sul tracciato di Motegi, ma domani la gara dovrebbe essere da asciutto.

09:27 – Zarco e Martin passano alla seconda sessione di qualifiche MotoGP. In quinta fila domani partiranno Bezzecchi, Morbidelli e Bastianini, in sesta fila Di Giannantonio, Alex Marquez e Rins.

09:25 – Zarco al comando in 1’55″3, caduta di Enea Bastianini che resta tagliato fuori dal Q2: nella migliore ipotesi partirà dalla quinta fila…

09:22 – Jorge Martin si migliora ancora in 1’55″9, Johann Zarco segue a poco più di tre decimi. Bastianini accusa un gap di 1,7″ dal compagno di marca, ma si prepara all’ultimo time attack.

09:20 – Johann Zarco va a prendersi la seconda posizione provvisoria quando mancano 6 minuti alla fine del Q1.

09:17 – Jorge Martin abbassa il crono a 1’56″2 e si mette al comando, seguito da Franco Morbidelli, resta lontano Enea Bastianini.

09:14 – 1’57″3 per Franco Morbidelli, segue Jorge Martin con un distacco di quattro decimi. Enea Bastianini ha girato sull’1’59”, caduta per Takaaki Nakagami ma senza nessuna conseguenza. Il pilota giapponese ha subito un piccolo intervento alle dita di una mano dopo l’incidente di Aragon con Marc Marquez.

09:11 – Morbidelli tra i primi a scendere in pista nel Q1, continua a piovere e le condizioni della pista sono molto al limite.

09:04 – Capirossi e Uncini scendono in pista con la safety car per accertarsi delle condizioni del circuito.

08:59 – Un minuto al via delle qualifiche MotoGP, ma la pioggia ritorna a cadere con una certa intensità.

08:55 – In pista Cal Crutchlow che parla della moto 2023: “Yamaha ha già portato un nuovo telaio, ai piloti sembra piacere. Non è proprio male, ma la moto non è è cambiata. Non ho mai visto Yamaha investire così tanto. Per il 2023 la differenza di prestazioni è molto evidente. La moto 2023 è più forte quasi ovunque, ma ci sono ancora aree che necessitano di miglioramenti. È stato fatto un grande salto, soprattutto per la massima velocità”.

08:50 – Fabio Quartararo comanda la classifica piloti a 211 punti, seguito da Pecco Bagnaia a 201 e Aleix Espargarò a quota 194. Per tutte le classifiche aggiornate clicca QUI.

08:48 – In questo momento sono in corso le qualifiche Moto2 sul circuito di Motegi. Ricordiamo che nei giorni scorsi un tifone ha causato danni e qualche vittima in Giappone, con i voli aerei che hanno registrato ritardi di diverse ore. Per domenica si prevede bel tempo.

08:45 – Dopo un temporale che ha bloccato le attività in pista per oltre un’ora, la pioggia inizia a scemare pur restando persistente. Le qualifiche MotoGP scatteranno alle 09:00 ora italiana.

Riepilogo FP1-2 MotoGP

La pioggia è la grande protagonista del sabato di qualifiche MotoGP al Twin Ring di Motegi. Una forte perturbazione costringe ad annullare la terza sessione di prove libere. Nella sessione di prove mattutina Marc Marquez ha stabilito il miglior crono in 1’55” davanti a Jorge Martin e Jack Miller, ma la classifica dei primi dieci resta invariata rispetto al giorno prima.

Comanda la combinata FP1-2 l’australiano della Ducati Jack Miller con il tempo stabilito ieri in 1’44″5, seguito da Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Accedono direttamente alla seconda manche anche le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, insieme alle KTM di Brad Binder e Miguel Oliveira. Nella top-10 anche la Ducati Desmosedici di Luca Marini, che riconferma di saper essere molto veloce sul giro secco. Il pilota del team Mooney VR46 va alla ricerca del suo primo podio in MotoGP, obiettivo centrato dal compagno di box e rookie Marco Bezzecchi ad Assen. Il circuito di Motegi riesce a nascondere in parte i problemi della Honda RC-V e sia Marc Marquez che Pol Espargarò parteciperanno al Q2.

A contendersi le due posizioni utili per accedere alla seconda sessione di qualifiche MotoGP ci saranno vari nomi illustri. Enea Bastianini dovrà dimostrarsi una ‘Bestia’ da bagnato se vorrà continuare a inseguire il sogno iridato, quando a cinque gare dalla fine si ritrova a 48 punti dal leader Fabio Quartararo. Ma nel Q1 ci saranno degli agguerriti Johann Zarco, Jorge Martin e Alex Rins desiderosi di un buon risultato davanti al pubblico giapponese.