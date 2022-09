MotoGP Motegi, Prove 2: Marc Marquez al top su pista bagnata

Giornata piovosa a Motegi, Marc Marquez svetta nelle FP2. Il pilota Honda chiude così una sessione che certo l’aiuta a livello fisico viste le condizioni, ma che non provoca cambiamenti. In classifica generale comandando sempre le due Ducati, Quartararo ed Aleix Espargaro in 68 millesimi. A referto anche due incidenti in questa penultima sessione di prove libere. Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Prove Libere 2

Takaaki Nakagami resiste nonostante la mano destra dolorante, ma verrà controllato nuovamente alla fine di questa sessione. Intanto la pioggia è sempre più intensa a Motegi, svariati piloti sono protagonisti di alcuni fuoripista senza conseguenze. C’è un po’ di preoccupazione per le ‘pozze’ già evidenziate in certi punti della pista… La pioggia non piace comunque né a Bagnaia né ad Aleix Espargaro, entrambi ampiamente fuori dalla top ten, mentre Quartararo è provvisoriamente sesto. A referto gli incidenti di Brad Binder in curva 3 e Pol Espargaro in curva 8: quest’ultimo porta alla bandiera rossa momentanea a causa della moto rimasta in pista, assieme ad un po’ di ghiaia da rimuovere. Si riparte presto per gli ultimi 12 minuti da disputare, anche se non cambieranno nulla in ottica Q2. Chi emerge in queste condizioni è Marc Marquez, portatosi al comando e rimasto davanti fino alla bandiera a scacchi. Seguono le Ducati di Jorge Martin e di Jack Miller, classifica combinata invariata.

La classifica FP2

La classifica combinata