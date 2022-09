Le forti pioggie della notte hanno reso inutile la terza e ultima sessione Superbike del round otto del Mondiale sul tracciato di Catalunya. Con appena 19° C sull’asfalto, ancora umido, appena sei piloti hanno lasciato i box, con gomme rain o intermedie anche se ormai la traccia della traiettoria era priva di acqua. Per la cronaca il più rapido è stato Loris Baz, 1’52″973, davanti ad Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu, Eigene Laverty, Axel Bassani e Philipp Ottl. Il meteo è incerto: gara 1 dovrebbe essere asciutta, ma i nuvoloni sul cielo spagnolo non inducono all’ottimismo. Si partirà fra mille punti di domanda.

Come si battono le Ducati?

E’ la domanda che impera nel paddock e in particolare nel box Yamaha. Toprak Razgtalioglu in Francia è piombato a soli 30 punti dal leader Alvaro Bautista, rilanciando le aspirazioni Mondiali. Ma su questa pista il ducatista è favorito dal pronostico, ribadito da un venerdi dominante. “Il cronologico di Bautista è impressionante, qui sappiamo tutti che la Ducati va fortissimo” ammette Toprak. “Però la gara è un affare diverso perchè qui le gomme finiscono in fretta, per cui conterà arrivare a 4-5 giri dalla fine con la mescola integra. Lo so bene, perchè anno scorso sull’asciutto ho pagato caro questo fattore. Non ho un piano di battaglia, solo non rovinare le gomme quando non servirà.” E se piove? “L’anno scorso, in gara 1, sul bagnato stavo dominando (poi la Yamaha si fermò per un guaio elettrico, ndr) ma adesso è cambiato tutto.”

Toprak braccio sinistro gonfio

Toprak Razgatlioglu prenderà il via con il braccio sinistro leggermente gonfo, nella zona dell’ulna. Oltre alla cicatrice sul gomito lasciata dal highside del 21 agosto scorso, in coda ai test su questo stesso tracciato, c’è un’altra lesione più recente. “Sono caduto in pieno rettilineo sul circuito di Kenan Sofuoglu, in Turchia” racconta Toprak. “Ci stavamo allenando con le nostre 250, ci siamo toccati e sono andato in terra. Kenan ha dato la colpa a me, ma sono dell’idea contraria” ha sorriso il campione del Mondo in carica. Da notare che Kenan Sofuoglu, cinque volte iridato in Supersport, è il manager personale di Toprak…

Hafiz Syahrin non correrà

Il pilota malese di Honda MIE non prenderà parte a questo ottavo round del Mondiale Superbike. Per infiammazione delle alte vie respiratorie aveva già saltato le due sessioni del venerdi, stamane è stato ritenuto “unfit” dai medici di gara. Quindi saranno 23 i piloti al via in gara 1 che prende avvio oggi pomeriggio alle 14:00, i giri da percorrere sono 20. Alle 11:10 sarà la Superpole (15 minuti) a definire la griglia di partenza. Qui tutti gli orari e i collegamenti tv

