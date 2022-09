L’ultima pole position era arrivata nel GP del Giappone 2019. Marc Marquez ha ricominciato la conta proprio a Motegi tre anni dopo. La pioggia l’ha aiutato, limitando le sue difficoltà fisiche, ma certo il pluricampione MotoGP ci ha messo molto del suo, prendendosi a sorpresa la prima casella in griglia. Accanto a lui c’è Johann Zarco, terza piazza per Brad Binder, che per la prima volta scatterà dalla prima fila! Un po’ più indietro invece il trio a caccia del titolo 2022: 6° Aleix Espargaro, 9° Fabio Quartararo, addirittura 12° Pecco Bagnaia. Non parliamo di Enea Bastianini che non raggiunge nemmeno la Q2! Il GP del Giappone sarà tutt’altro che scontato… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari.

Q1: brilla il duo Ducati Pramac

Le qualifiche scattano con grande ritardo a causa del fortissimo acquazzone scatenatosi tra Q1 e Q2 della Moto2. Cancellate anche le libere 3, la MotoGP passa direttamente alle qualifiche. Primo turno in cui troviamo cinque Ducati, entrambe le Suzuki, tre Honda, tre Yamaha, il duo KTM Tech3. Nakagami già in lotta con la sua mano destra lesionata, incappa anche in una sfortunata scivolata alla curva 14 dopo pochi minuti. Cade in seguito anche Darryn Binder alla curva 9, mentre il duo Pramac monopolizza presto le posizioni utili per passare il turno. Ad un minuto dalla fine svanisce ogni possibilità per Bastianini, a terra alla curva 5, non va meglio a Fernandez alla curva 3. Johann Zarco e Jorge Martin non hanno più rivali, sono loro quelli che passano il turno.

Q2: Marc Marquez sorprende tutti

Ora abbiamo i 12 piloti, scatta la battaglia per la pole position a Motegi per la prima volta dal 2019. Le condizioni non sono davvero le migliori possibili, i piloti MotoGP sono costretti a sfidarsi su pista molto bagnata, come accaduto anche alle due categorie minori. Una situazione che può riservare parecchie sorprese… A referto anche un incidente per Miguel Oliveira nei minuti finali, mentre stava cercando di migliorare il piazzamento provvisorio in seconda fila. Nonostante le condizioni difficili, la lotta per la pole dura fino alla bandiera a scacchi e la spunta Marc Marquez! Il pluricampione MotoGP spiazza tutti e torna in pole per la prima volta dall’infortunio. Prima fila con Johann Zarco e Brad Binder, più indietro il ‘trio mondiale’.

