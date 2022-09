MotoGP, Enea Bastianini non si arrende: “Non è ancora finita”

La curva 5 si rivela fatale per Enea Bastianini a Motegi, dove è scivolato sia nella FP1 del venerdì che durante il Q1 del sabato. La pioggia ha messo in difficoltà il pilota del team Gresini Racing che in questo weekend MotoGP deve restare incollato ai tre big per continuare a coltivare il sogno mondiale. Le condizioni di pista estreme hanno costretto ad annullare la terza sessione di prove libere e durante le qualifiche una caduta nei minuti finali gli impedisce il time attack.

Bastianini in modalità rimonta

Le qualifiche sono cominciate al rilento per il 24enne romagnolo che prima dell’assalto al crono viaggiava con oltre 1″ di ritardo dal best lap provvisorio. Ferma le lancette sull’1’56″130, commette una sbavatura alla curva 1 che lo costringe a completare un giro prima dell’ultimo tentativo. Ma la caduta alla 5 mette fine alla sua sessione, l’unica nota positiva è che Pecco Bagnaia (12°) e Fabio Quartararo (9°) non sono andati certamente meglio. “Una qualifica allucinante. Stamattina ero andato bene, anche sul bagnato stava andando abbastanza forte, ero fiducioso per il pomeriggio – racconta Enea Bastianini -. Purtroppo alla fine del Q1 sono caduto e non sono riuscito ad entrare in Q2. Ci avrei riprovato, avevo un bel ritmo, ma una scivolata stupida alla 5 mi ha escluso dai giochi. Ho atteso come mio solito l’ultimo giro e alla 5 non ho fatto nulla di anomalo, ma sul bagnato si sa che si è appesi ad un filo“.

Il ‘Bestia’ scatterà dalla 15esima posizione, affiancato da Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Decisiva sarà la partenza e, ancora una volta, la sua capacità di gestire le gomme per la seconda parte di gara. Sull’asciutto l’alfiere Ducati, reduce dalla vittoria di Aragon e dal podio di Misano, potrebbe avvicinarsi alle zone di vertice e incassare un buon risultato. Le speranze iridate non tramontano ancora per il pupillo di Carlo Pernat, il samurai della Romagna si prepara all’assalto. “Domani penso di poter venire su“, assicura Bastianini al termine delle qualifiche a Motegi. “La cosa buona è che i piloti forti sull’asciutto partono indietro, quindi il mio obiettivo è provare ad agganciarmi e venirne fuori. Non è ancora finita, posso fare una bella gara“.