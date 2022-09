Superbike Catalunya: gli orari TV e live streaming di venerdi 23/09

Restano 5 round (15 gare) per aggiudicare il Mondiale Superbike. E’ una delle edizioni più spettacolari di sempre con tre super assi che stanno battagliando da inizio stagione. Alvaro Bautista per adesso è stato il più autorevole e affronta lo sprint decisivo con 30 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu. La Ducati non vince il titolo dal 2011, ma quest’anno sembra avere le carte in regola per colmare la lacuna. Il turco della Yamaha sembrava fuori gioco dopo soli tre round, ma si è rifatto sotto a suon di vittorie nella fase estiva del campionato. Il discusso contatto fra Rea e Bautista a Magny Cours, con pesante scivolata dello spagnolo, ha permesso a Toprak di tornare prepotentemente in lizza. Jonathan Rea invece è sceso a -47 dalla vetta: la Kawasaki non vince da maggio scorso, cioè dal round Estoril.

Tante variabili, show assicurato

Sull’imponente Catalunya Circuit, una quarantina di chilometri a nord di Barcellona, le variabili in gioco sono tantissime. In particolare si guarderà con insistenza al meteo, che prevede un week end a forte possibilità di rovesci. C’è poi il particolare layout della pista, caratterizzata da un primo tratto misto, e un’ultima parte con curvoni molto veloci che girano a destra, con forti stress agli pnematici. C’è poi un rettilineo da quasi un chilometro che sembra fatto apposta per esaltare le doti velocistiche della Ducati Panigale V4 di Alvaro Bautista. Qui dentro il madrileno è sempre andato fortissimo, anche ai tempi della MotoGP: è lui il pilota da battere, Toprak e Rea però non staranno a guardare

Il programma in pista e in TV

Venerdi 23 settembre 2022

09:45-10:15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12:10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 24 settembre 2022

09:00-09:30 WorldSBK Prove 3

09:45-10:05 WorldSSP300 Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:40 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta TV8 e Sky Sport MotoGP)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 25 settembre 2022

09:00-09:15 WorldSBK Warm Up

09:25-09:40 WorldSSP Warm Up

09:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta TV8 e Sky Sport MotoGP)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

La situazione di classifica

1.Bautista (Ducati) punti 332; 2. Razgatlioglu (Yamaha) 302; 3. Rea (Kawasaki) 285; 4. Rinaldi (Ducati) 167; 5. Locatelli (Yamaha) 166; 6. Bassani 151; 7. Redding (BMW) 145; 8. Alex Lowes (Kawasaki) 145; 9. Lecuona (Honda) 140; 10. Vierge (Honda) 82.

