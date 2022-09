Moto2 Motegi, Prove 2: Pioggia e cadute, comanda Fermin Aldeguer

Non cambia la classifica combinata vista nella prima giornata. Fermin Aldeguer però si prende la soddisfazione di comandare la seconda ed ultima sessione di libere, stavolta sotto la pioggia. Seguono Tony Arbolino ed Aron Canet, quest’ultimo fuori dalla Q2 esattamente come Celestino Vietti, solo 21° nel venerdì a Motegi. Il leader Moto2 Augusto Fernandez ed Ai Ogura invece passano agevolmente. Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Prove Libere 2

Pista bagnata, condizioni quindi molto diverse da quelle trovate nel turno unico della prima giornata a Motegi. La classifica verso la Q2 è già decisa… In pochi minuti ecco il primo incidente, una scivolata per Alonso Lopez alla curva 5. Violento highside invece per Manuel Gonzalez, a terra alla curva 6. Non è una buona notizia il fatto che si tenga il braccio destro (accusa dolori a clavicola, spalla e mano), la moto poi dopo la carambola è ancora in pista e tutto viene bloccato con una bandiera rossa. Il pilota, ancora piuttosto intontito, viene poi adagiato sulla barella e portato al Centro Medico per controlli, mentre il turno riprende in pochi minuti, con Salac e Aldeguer provvisoriamente al comando. A referto anche incidenti per Alcoba, Roberts, Salac, Kubo e Ogura (un highside), nel loro caso senza conseguenze. In vetta infine c’è Fermin Aldeguer, Tony Arbolino è secondo davanti ad Aron Canet.

Moto2 FP2

La classifica combinata