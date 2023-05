Il ritorno in pista di Marc Marquez dopo l’infortunio di Portimao si è concluso con un 5° posto nella MotoGP Sprint e una caduta nella gara domenicale. A Le Mans abbiamo rivisto il campione dei tempi migliori, ma con una Honda che sta cercando ancora la quadra dal punto di vista tecnico. Il telaio Kalex è sicuramente un passo avanti, anche se bisognerà continuare con l’evoluzione della moto.

Marc Marquez e Honda “work in progress”

L’inizio della stagione MotoGP sembrava promettente per l’otto volte campione del mondo, poi un infortunio l’ha catapultato di nuovo nel vortice della sala operatoria e dei tempi di attesa. In Francia Marc Marquez non aspettava altro che dare fiato al suo talento dopo un mese e mezzo di stop. Fino alla fine della gara domenicale era in lotta per il podio ma è caduto a due giri dal termine. La RC213V si riconferma ancora una volta la moto più soggetta a cadute, ogni anno i piloti HRC sono in cima alla classifica degli incidenti. Joan Mir ha già collezionato 11 cadute in cinque weekend di gara. Per il Mugello sono possibili ulteriori aggiornamenti, il pilota di Cervera ha chiesto di migliorare l’accelerazione “perché è il punto forte del mio stile di guida“. Ma non anticipa nulla sulle novità: “Non posso rispondere“.

Alla fine del Gran Premio di Le Mans, al rientro nei box, ha detto una chiara linea da seguire per migliorare la Honda. Nulla di nuovo rispetto ai test invernali… “Il nostro punto debole è ancora frenare la moto e l’accelerazione in uscita di curva“, ha detto il 30enne spagnolo. In particolare, le Ducati hanno vita facile sui rettilinei, di conseguenza i piloti Honda devono prendersi molti più rischi in curva. “L’ho detto l’anno scorso e mi attengo a questo approccio: dico dove sto perdendo, ma non come migliorare. Perché non sono io l’ingegnere… Sono loro a pensare come risolvere i problemi“.

Le voci di mercato MotoGP

Resta fiducioso della sua Casa, è certo che gli ingegneri riusciranno a ottimizzare il feeling con l’anteriore e magari poter proseguire l’avventura con Honda. Anche dopo il 2024, nonostante le tante voci di mercato che continuano a susseguirsi. “Devo continuare a lavorare per migliorare, credo ancora in loro e ho un contratto di due anni“, ha ribadito Marc Marquez. Per molti potrebbe ritornare a vincere in caso di un cambio costruttore, ma non è della stessa opinione. “È il commento che fanno tutti, ma io non ho quella sensazione“. Difficile non ammettere che la Ducati Desmosedici in questo momento è in uno stato di grazia: “Vanno bene su tutti i circuiti ed è molto difficile competere contro di loro“.

Foto: HRC_MotoGP