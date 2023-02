MotoGP, Marc Marquez: “Arrabbiarsi adesso non fa guadagnare niente”

Marc Marquez oggi compie 30 anni e il regalo più bello è la sua condizione fisica al top, dopo tre stagioni complicate da infortuni. Ai suoi fan regala il docufilm “All In” che andrà in onda lunedì 20 su Prime Video e mostra l’altro volto del campione. Lontano il ricordo di Jerez 2020, adesso il pilota Honda vuole ritornare a prendersi il trono della MotoGP. Ma tutto dipende dalla RC213V che, nei test di Sepang, sembra dover ripartire quasi da zero.

Marquez, gli infortuni e la diplopia

Sono stati tre anni davvero complicati, prima per l’omero destro che ha subito quattro interventi, poi per la diplopia. Marc Marquez era sul punto di ascoltare il consiglio di suo nonno e abbandonare la MotoGP. Si era quasi convinto a gettare la spugna, d’altronde avrebbe lasciato con otto titoli mondiali, 85 vittorie, 139 podi, 91 pole position. “La possibilità esisteva. Non è successo perché il dottore mi ha assicurato che aveva una soluzione , e io a quel punto ho solo detto ok“, racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Altrimenti mi sarei fermato. In quei mesi ho pensato tanto, per questo è arrivata la decisione di separarmi da Emilio“.

Nel 2022 arriva la separazione dal suo storico manager e, insieme a suo fratello Alex Marquez e al nuovo manager Jaime Martinez, hanno creato ‘Vertical’, un’agenzia di management. L’obiettivo è inglobare diversi atleti di calibro internazionale: “Per ora senza una mia responsabilità, sono concentrato soltanto sulla moto“. E sulla prossima stagione MotoGP, in cui ritornare al vertice non sarà per nulla facile contro le Ducati.

Stagione MotoGP decisiva

La Honda non ha fatto grandi passi avanti rispetto al test di Valencia. Spera che a Portimao possa avvenire un mezzo miracolo. “Ora si deve lavorare tanto, si è visto, ma in questo mese non ti devi arrabbiare, non aiuta, non guadagni niente“. Marc Marquez vuole un progetto vincente, ha ancora due anni di contratto da rispettare con la Honda. E poi chissà che sarà… Tutto dipende dai risultati, dal 2025 potrà decidere di salire sulla moto di un altro costruttore. Ma per farlo bisognerà iniziare a pensarci già a breve, perché in ogni caso le trattative non saranno facili. Yamaha potrebbe pensarci sul serio, Aprilia e KTM restano sull’uscio…

Il rapporto con Valentino Rossi

Nel docu-film si parla ancora della stagione 2015, la rivalità con Valentino Rossi, i fatti di Sepang. Una vicenda parecchio rispolverata dal Cabroncito negli ultimi mesi, durante i vari interventi televisivi. Fino a farla diventare quasi noiosa… “Stufo o no…non mi piace parlare del 2015, ma se faccio un docufilm come faccio a non farlo? Ho parlato anche di Lorenzo e Pedrosa, quando si è arrivati al 2015 ho detto onestamente cosa penso“. Meno di un anno prima Marc Marquez era stato al Ranch di Tavullia, “dopo quel giorno a me è sembrato che la relazione fosse differente“. Valentino Rossi ha festeggiato ieri il suo 44° compleanno, oggi il pilota di Cervera arriva a quota 30. “Siamo due acquario, due teste dure“.