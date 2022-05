MotoGP, la proposta di Marc Marquez: “Stipendio minimo per tutti i piloti”

Marc Marquez ha cominciato il GP del Mugello con il 12° posto nella prima giornata di libere MotoGP e un distacco di oltre sette decimi dal best lap di Aleix Espargarò. Nelle FP1 ha chiuso addirittura 19°, ma l’attenzione era basata su alcune novità in vista del futuro. Dal Giappone sono arrivate nuove componenti, anche se non bastano per compiere l’atteso step che consenta di migliorare il feeling con l’avantreno della RC213V. E neppure l’arrivo di Joan Mir potrebbe bastare per risolvere simili problematiche, anzi. Il campione maiorchino rischia di ritrovarsi su una moto poco convincente e non più vincente.

Marquez in affanno con la RC-V

Troppi i problemi riscontrati da Marc Marquez al mattino. “Nelle FP1 ho avuto molti problemi. Ma poi ho cercato di guidare meglio e capire dove sono i nostri limiti. Nelle FP2 ho fatto un passo avanti perché spingevo di più e rischiavo di più. Sabato dobbiamo fare un altro passo avanti. Ma nonostante tutti i nostri sforzi siamo lontani dalla vetta – ha ammesso il campione di Cervera -. Perdiamo molto tempo in curva e ho difficoltà a ottenere davvero il massimo del nostro potenziale su questa pista. Ma vedremo. Il weekend dura altri due giorni, le circostanze possono cambiare“. Un momento talmente complicato ai box Honda che Marquez spera in un due giorni di bagnato. Domenica c’è possibilità di bagnato al Mugello: “Ma se rimane asciutto, non cambierà le nostre vite. Non importa quali condizioni avremo, daremo il massimo“.

Più garanzie per i piloti MotoGP

Nel venerdì di MotoGP al Mugello c’è stato tempo anche per ritornare su lacune tematiche scottanti. A Le Mans, durante la riunione in Safety Commission, si è discusso di stipendi dei piloti e precarietà dei contratti. Soprattutto alla luce di quanto successo a Romano Fenati. Marc Marquez è di certo il pilota MotoGP più pagato in griglia, con un in ingaggio che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro a stagione. Ma si fa portavoce, insieme ad Aleix Espargarò, di una richiesta rivolta alla Dorna: un salario minimo per i piloti. “Sono forse il più pagato in griglia, ma sono consapevole dei problemi e mi piace essere onesto. Penso che molti piloti corrano con uno stipendio troppo basso. Non è normale dato che si corre con le moto a 350 km/h, venti gare all’anno… Tutti rischiamo la vita allo stesso modo ed è per questo che uno stipendio base minimo per il futuro dovrebbe essere un obiettivo su cui lavorare. In che modo? Non è il mio lavoro. Ho lanciato il sasso e basta…“.

