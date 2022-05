MotoGP Mugello, Prove 1: la zampata di Takaaki Nakagami

Prime prove libere al Mugello con Takaaki Nakagami al comando della classifica. Il pilota LCR Honda ha piazzato il tempo di riferimento, aprendo così il fine settimana italiano per la MotoGP. La seconda posizione è di Aleix Espargaró su Aprilia, terzo posto per la Ducati di Pecco Bagnaia. Vedremo se nel pomeriggio i tempi miglioreranno ancora, intanto ricordiamo tutti gli orari del GP. Di seguito il resoconto di quanto accaduto nel primo turno.

Prove Libere 1

10:50 – I migliori settori del primo turno MotoGP del venerdì.

10:42 – Il turno si chiude con una Honda in vetta, quella di Takaaki Nakagami, che ha sfruttato al meglio un set di medie nuove per ribadire la prima posizione. Segue Aleix Espargaró, terza piazza per Pecco Bagnaia.

10:40 – Fabio Quartararo e Johann Zarco sono stati i più attivi come numero di giri in questa prima sessione al Mugello.

10:33 – Da Nakagami al comando ai fratelli Márquez, parliamo di 18 piloti in meno di un secondo! Un altro esempio del livello della MotoGP attuale.

10:25 – Le novità Aprilia al momento si vedono sulla RS-GP di Lorenzo Savadori. Questo è un dettaglio.

10:15 – Nella conferenza stampa del giovedì, Fabio Quartararo aveva annunciato una nuova carenatura sulla M1. Una novità che stanno provando da subito sia lui che Franco Morbidelli, senza però tralasciare la carenatura usata finora.

10:10 – Ma la casa di Noale non si ferma, RNF Team sarà la sua squadra satellite a partire dal 2023! L’annuncio ufficiale.

10:01 – Come dichiarato da Espargaró in conferenza stampa, Aprilia ha portato un nuovo motore ed alcune novità aerodinamiche. “Vedremo se sarà abbastanza per le Ducati!” ha scherzato lo spagnolo.

9:55 – Si parte, MotoGP in azione per le prime prove libere al Mugello.

9:52 – Jorge Martín continua ad accusare problemi fisici. Dopo il GP in Catalunya finirà sotto i ferri per sistemare i guai ad una mano.

9:47 – Da questo GP Pramac Ducati è in azione con una nuova colorazione.

9:42 – Ricordiamo, Aprilia ha annunciato il rinnovo di entrambi i suoi piloti per il biennio 2023-2024. Qui i dettagli.

9:40 – Due wild card per questo evento italiano. Michele Pirro è in azione con la Desmosedici dai colori Aruba Ducati, ma c’è anche il tester Aprilia Lorenzo Savadori accanto ad Espargaró e Viñales.

Premessa

Appuntamento sul tracciato italiano del Mugello, teatro dell’ottavo round MotoGP 2022. Categoria regina che arriva con Fabio Quartararo al comando della classifica iridata e come ultimo vincitore del GP d’Italia. L’attesa truppa Ducati guarda ad Enea Bastianini, reduce dal 3° trionfo stagionale, ed a Pecco Bagnaia, a caccia invece del riscatto dopo il brutto errore a Le Mans. Non dimentichiamo Aleix Espargaró, fresco di rinnovo e con tanti risultati interessanti a referto, ma saranno in tanti a voler dire la loro. Chi emergerà? Vediamo intanto queste prime prove libere.