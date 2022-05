Aprilia avanti con Aleix Espargaró e Maverick Viñales per il prossimo biennio MotoGP, ovvero fino al 2024. La casa di Noale chiude così ufficialmente il suo mercato piloti, determinata a scrivere altri capitoli della sua storia con il suo “Capitano” e con il pilota di Figueres. Alla vigilia quindi delle prime prove libere al Mugello, il costruttore veneto diventa la prima squadra che ufficializza la sua formazione in ottica futura. L’annuncio arriva in una conferenza stampa dedicata con Romano Albesiano, Massimo Rivola ed i due piloti.

IN AGGIORNAMENTO

La conferma

“Non penso sia una grande novità, ma andiamo avanti sia con Aleix Espargaró che Maverick Viñales.” Massimo Rivola comincia così la conferenza stampa dedicata all’Autodromo del Mugello. Entrambi i piloti attuali sono stati confermati per i prossimi due anni. Confermando anche che “Non abbiamo guardato in nessun’altra direzione.” L’ufficialità quindi della massima fiducia riposta in primis in Espargaró, con Aprilia ormai da parecchi anni ed autore dei momenti storici in MotoGP. Così come in Viñales, a cui viene dato il tempo per adattarsi alla RS-GP e per permettergli così gli obiettivi prefissati sia dal pilota che dal team.

Una scelta nel segno della continuità, nonché una firma che porta certo maggiore tranquillità per entrambi i piloti per il resto della stagione. La possibilità di un team satellite in futuro rimane nell’aria, ma non c’è alcuna conferma. “Certo una squadra satellite ci aiuterebbe a crescere” ha ammesso Espargaró, sottolineando l’aspetto tecnico.