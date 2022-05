Moto3 Mugello, Prove 1: Dennis Foggia batte un colpo

Tappa Moto3 tricolore che inizia nel segno di un pilota di casa. Dennis Foggia infatti piazza la zampata nella prima sessione di prove libere al Mugello, stampando il tempo di riferimento. Seguono John McPhee ed Ayumu Sasaki, i ragazzi di una prossima leggenda della MotoGP. Max Biaggi infatti oggi pomeriggio riceverà il suo riconoscimento ufficiale. Vediamo intanto com’è andata questa prima sessione di libere.

Nel ricordo di Dupasquier

L’anno scorso al Mugello abbiamo assistito ad un incidente fatale, protagonista il 19enne svizzero Jason Dupasquier. Ryusei Yamanaka non dimentica l’amico ed ex compagno di squadra, anzi torna in Italia con una carica in più. Ci torna con una carica in più. “Voglio essere veloce per lui, per dedicargli un bel risultato” ha dichiarato il pilota MT Helmets-MSi. Non è da meno il team PrüstelGP, recatosi sulla curva fatale per ricordare il suo pilota. “Ci manchi tanto. Speriamo tu ci stia tenendo d’occhio dal cielo” è il messaggio via social della squadra.

Prove Libere 1

Lista dei debuttanti Moto3 finalmente al completo. Ecco David Muñoz, ora con “l’età giusta” per competere nel Motomondiale. Snipers Team di nuovo al completo, per la tappa italiana torna Alberto Surra dopo tre GP di assenza per un infortunio ad un polso. Questo weekend Ana Carrasco scrive un pezzo di storia: diventa la pilota donna con più GP mondiali a referto, 54 compreso il Mugello. Guardando la pista, spiccano più ragazzi italiani, in particolare Foggia, Rossi, Migno, il rookie Bertelle, mentre sul finale del turno abbiamo Kaito Toba a terra alla curva Scarperia. Finale come sempre frizzante, alla bandiera a scacchi svetta Dennis Foggia, che precede il duo del Max Racing Team, John McPhee ed Ayumu Sasaki.

La classifica

Foto: motogp.com