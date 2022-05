La griglia Moto3 “ufficiale” sarà davvero al completo in occasione del prossimo GP d’Italia. Ecco David Muñoz, l’ultimo degli esordienti, costretto a saltare i primi eventi per limiti d’età. Solo il 15 maggio scorso infatti ha compiuto 16 anni, età fatidica per iniziare a competere nel Motomondiale. Fino alla fine di quest’anno, visto che dal 2023 il limite si alzerà a 18 anni. BOE Motorsports, dopo aver salutato il sostituto Gerard Riu, dà quindi ufficialmente il benvenuto al giovane debuttante andaluso, finora impegnato solo in vari test privati con la KTM del team di José Angel Gutiérrez Boé. È lui ora il compagno di squadra di Ana Carrasco fino alla fine del 2022.

Chi è David Muñoz?

Nientemeno che un altro interessante ‘prodotto’ del movimento spagnolo. Classe 2006, originario di Bremes, vicino a Siviglia, è figlio di due operai impegnati nel settore delle arance. Ma loro, come il resto della famiglia, sono appassionati di gare di moto, chiaramente influenzando anche il piccolo David. Un ragazzino che inizia a distinguersi nei campionati locali, per poi salire sempre più di livello. Disputa due stagioni (2018-2019) in European Talent Cup, nel 2020 lo troviamo sia nel CEV Moto3 che in Red Bull Rookies Cup. In quest’ultimo è vice-campione sia all’esordio che nel 2021, nel Mondialino invece ha chiuso 3° l’anno scorso. Al Mugello inizierà il suo Mondiale Moto3, sognando in grande. Provando magari a seguire le orme del suo eroe Maverick Viñales.

Foto: Instagram-David Muñoz