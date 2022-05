MotoGP, è ufficiale: RNF sarà team satellite Aprilia dal 2023!

“Team satellite? Ne parleremo nei prossimi giorni.” Così diceva Massimo Rivola in conferenza stampa al momento del rinnovo di Espargaró e Viñales per il prossimo biennio. Sono bastate invece neanche 24 ore per l’annuncio di una seconda squadra Aprilia in griglia di partenza MotoGP per la prossima stagione. RNF Team infatti saluta Yamaha e passa alla casa di Noale, firmato un accordo a partire dal campionato 2023, per due stagioni e con la possibilità di rinnovare per altre due. Ci saranno quattro RS-GP in azione quindi, un altro passo importante in classe regina per il marchio veneto.

“A me non cambia molto come lavoro, ma certo due moto in più ci aiuterebbero in termini di sviluppo.” Aleix Espargaró si era espresso così sulla possibilità di una squadra satellite. Eccolo ‘accontentato’ a partire dalla prossima stagione. Sarà una nuova sfida anche per il team di Razlan Razali, boss di WithU RNF Team. “Non vediamo l’ora! Un grazie a Massimo [Rivola] per la sua fiducia, ma allo stesso tempo ringraziamo anche Yamaha per questi anni. Cercheremo di chiudere al meglio questa stagione insieme.” Soddisfazione anche da parte di Aprilia, che con Rivola guarda ad un maggiore impegno in MotoGP. Con due giovani piloti, ma per i nomi dovremo attendere ancora.