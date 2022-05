MotoGP, Bagnaia per il riscatto: “A Le Mans un errore troppo grosso”

Si apre il Gran Premio d’Italia, il Mugello attende i suoi protagonisti. In primis Enea Bastianini, reduce dal terzo trionfo stagionale, ma anche Pecco Bagnaia, chiamato al riscatto dopo l’errore di Le Mans. Ma c’è anche Jack Miller, pilota ancora a caccia del primo acuto stagionale. Il campione MotoGP Fabio Quartararo però è stato il vincitore dell’ultima edizione di questo GP ed è determinato a ripetersi. Aleix Espargaró è fresco di rinnovo con Aprilia per altri due anni, un segnale di tranquillità per il resto della stagione. Sono loro i protagonisti della conferenza stampa, ecco cos’hanno dichiarato.

Fabio Quartararo

“È difficile parlare di risultati. Non saranno comunque due GP facili.” Fabio Quartararo, solido (e unico) punto di riferimento di casa Yamaha sembra tenere un basso profilo in vista del GP del Mugello e di quello immediatamente successivo in Catalunya. Pensando però alla tappa tricolore, l’anno scorso ha trionfato e non con la moto migliore in MotoGP… “Tutti i costruttori però sono migliorati, spero di essere non troppo lontano. Sul dritto perderò abbastanza, su T2 e T3 invece non andiamo male.” Arriva qualche novità in suo soccorso. “Avremo una nuova carenatura e speriamo di aiuti a guadagnare qualche decimo in più. Ma l’unica cosa che posso fare è sempre dare il massimo, cercare di fare del mio meglio con questa moto.”

Aleix Espargaro

Giusto poche ore fa è stato annunciato il rinnovo biennale. È il miglior momento per lui e per Aprilia? “Sì, ma vuol dire anche più pressione!” ha risposto il catalano col sorriso. “Questo è GP di casa di Aprilia, corriamo in Italia e certo vogliamo continuare ad ottenere dei bei risultati. Siamo anche al comando della classifica a squadre! Subito dopo ci sarà il mio GP di casa… Saranno due tappe impegnative.” Parlando in particolare del Mugello, sottolinea che “I primi giri sono sempre molto importanti, qui poi le Ducati saranno molto competitive con questi lunghi rettilinei.” Non mancano grosse novità. “Avremo un nuovo motore più altre piccole cose di aerodinamica. Non credo sarò io il primo a provarlo domani, penso toccherà a Sava [Lorenzo Savadori], poi lo proverò io nel pomeriggio. Speriamo ci dia qualche altro decimo per essere ancora più veloci, vedremo se sarà abbastanza contro le Ducati.” Rimarca però anche che “L’anno scorso Fabio ha vinto con la moto più lenta. La velocità e la top speed non sono tutto.”

Enea Bastianini

Reduce dalla terza vittoria stagionale, Enea Bastianini è certo tra i più attesi dal pubblico di casa. L’alfiere Gresini-Ducati è certo carico, ma non vuole fare pronostici. “È sempre un Gran Premio molto speciale, quest’anno poi ritroviamo i fan e sarà fantastico.” La tappa in Francia è già in archivio. “Siamo certo andati bene a Le Mans, ma questa è tutta un’altra storia. Dovremo rimanere molto concentrati, visto che ci sono tanti piloti veloci.” Ma si sbilancia su un obiettivo. “Cercheremo di salire sul podio in questo GP di casa, certo non sarà facile, ma intanto direi che la top 5 sarebbe un grande risultato.”

Jack Miller

Un altro degli attesi alfieri Ducati, trattandosi anche di uno del duo del team factory. Certamente l’australiano è alla ricerca della prima affermazione stagionale, il Mugello sarebbe una bella occasione visti i tanti sostenitori in rosso. “Mi piace pensare che il podio sia possibile” ha dichiarato Miller. “Dall’argentina siamo riusciti a puntare al podio in ogni GP. I miglioramenti fatti passando dalla GP21 alla GP22 secondo me ci aiuteranno su questo tracciato.” Riscrivendo anche il record di velocità di punta? “Ma spero davvero di no!” è la risposta. “Certo le moto sono sempre più veloci, è comunque una possibilità.”

Pecco Bagnaia

Un osservato speciale sarà certo il piemontese, che deve dimenticare immediatamente il ‘fattaccio’ di Le Mans. “Qualche volte si commettono degli errori, il mio è stato troppo grosso” ha ammesso schiettamente ‘Pecco’. “Il tempo trascorso a casa mi è servito per capire. Ho imparato ad esempio che frenare prima a volte è meglio, me lo devo ricordare” ha aggiunto, cercando di sdrammatizzare. Ora però tocca al Mugello, la prima delle due tappe di casa. “Questo è il posto giusto per ripartire. L’anno scorso era andata bene, tranne la gara… Ma pensiamo a quest’anno, al campionato e divertiamoci da domani.”

