Michele Pirro è un grande pilota manche un ottimo ciclista. A pochi giorni dal Gran Premio d’Italia di MotoGP, ha partecipato alla prestigiosa Nove Colli, una grande classica del ciclismo amatoriale. Sorprendente il risultato: si è classificato trentacinquesimo su circa 8000 cicloamatori dopo aver percorso 130 chilometri, principalmente in salita, in meno di 4 ore. Ora, comunque, è focalizzato sull’appuntamento del Mugello. Nonostante i suoi tantissimi impegni con Ducati, Michele Pirro, riesce sempre a ritagliarsi il giusto spazio per gli hobby, le passioni, dimostrando un equilibrio psicofisico fuori dal comune, importantissimo anche in pista.

“La Nove Colli l’ho fatta perché sono appassionato di bici – racconta Michele – Si correva vicino a casa, sono andato con gli amici, è stata una bellissima esperienza, c’era tanta gente e mi sono divertito molto. La bici è un ottimo allenamento ma non ha nulla a che vedere con lo sforzo fisico e mentale della moto. Però mi piace, è la mia passione e alla Nove Colli sono andato anche abbastanza bene. Ora però sono concentratissimo su questo week-end”.

C’è grande attesa per il tuo debutto stagionale in MotoGP anche perché le Ducati quest’anno volano.

“Il Gran Premio d’Italia è un appuntamento importantissimo. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e lavorare a tasta bassa. L’obbiettivo è cercare di essere più vicini possibili ai migliori”.

A Mugello gareggi con una livrea davvero speciale, con i colori Aruba.

“Sono contento, è la mia prima wildcard 2022 in MotoGP, tra l’altro con la livrea con i colori Aruba come la Ducati Superbike e mi piace molto. Sono felice e non vedo l’ora”.