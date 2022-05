MotoGP, ultime di mercato: Aprilia beffa Yamaha, KTM punta al colpaccio

Aprilia apre le danze del mercato piloti MotoGP, sigillando con la cera i contratti di Maverick Vinales e Aleix Espargarò. La Casa di Noale ha accelerato i tempi senza rimandare il tutto al Montmelò. Massimo Rivola ha approfittato dell’appuntamento di casa per annunciare ufficialmente la riconferma di entrambi i piloti, con Aleix che sta portando risultati di peso, Maverick in crescita e alla ricerca del miglior feeling con la RS-GP per puntare alle zone di vertice. Ma in Aprilia non è finita qui, perché da oltre un anno si va alla ricerca di un team satellite e l’accordo con Razlan Razali sembra ormai fatto.

Aprilia e Razali, Honda e Mir

Del resto è la coronazione di un sogno per il costruttore che va ad unirsi con uno sponsor veneto come WithU. Si sogna in grande a Noale, ci sono già i nomi di una possibile line-up, con Alex Rins che sarebbe il sogno nel cassetto, sebbene bisogna fare i conti col budget a disposizione. Ad affiancarlo un giovane pilota, di conseguenza avventura finita sia per Andrea Dovizioso che per Darryn Binder. In Casa Honda Joan Mir è ad un passo dalla firma dove affiancherà Marc Marquez, nel team satellite quasi certa la partenza di Takaaki Nakagami: al suo posto si prepara il connazionale Ai Ogura. Ancora in dubbio la posizione di Alex Marquez che potrebbe restare in LCR se riuscirà a collezionare qualche buon risultato in gradi di aprire uno spiraglio dii luce.

Ducati e l’incognita Bastianini

In casa Ducati sono ore decisive per stabilire il futuro di Enea Bastianini, in pole per prendere la sella del team factory al fianco di Pecco Bagnaia. Jack Miller non sembra volersi accontentare di un team satellite e quindi potrebbe ricongiungersi con Francesco Guidotti in KTM. Il nuovo sponsor del team Pramac, Prima Assicurazioni, vorrebbe un pilota italiano in squadra e il ‘Bestia’ sarebbe il miglior candidato. Ma il pilota romagnolo sarebbe disposto ad accontentare le richieste di uno sponsor rinunciando alla squadra factory? Gresini Racing accende il radar sul mercato insieme ai vertici di Borgo Panigale per trovare un giovane talentuoso. Tra le possibili opzioni c’è Raul Fernandez, ormai fuori dall’orbita KTM, che ha dimostrato il suo valore sfiorando il titolo Moto2 2021.

I piani KTM in MotoGP

La Casa di Mattighofen punta a due nomi eccellenti: Jack Miller e Pol Espargarò. Brad Binder blindato da contratto, Miguel Oliveira in partenza o dovrà accontentarsi della squadra satellite Tech3. Ad ammetterlo è lo stesso pilota portoghese: “L’opzione Tech3 è qualcosa di nuovo per me. Adesso mi pongo alcune domande: cosa avrei potuto fare di diverso? E cosa posso fare di più? Cos’altro posso fare per ottenere la stessa posizione che ho attualmente? Non ho ancora una risposta a questo“. Incerto il destino di Remy Gardner, anche lui con un piede fuori dai box. Yamaha rischia di dover correre con due solo moto nella prossima stagione MotoGP, ma dal 2024 potrebbe legarsi al team VR46 di Valentino Rossi.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”