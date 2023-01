MotoGP, Jack Miller è sicuro: “Sprint Race? Vedrete, tutti l’ameranno!”

Il Mondiale MotoGP 2023 avrà un nuovo format di gare. L’introduzione della Sprint Race per la classe regina è chiaramente un argomento di discussione. Se in Yamaha non si mostrano troppo convinti, in KTM si guarda con ottimismo alla novità. I piloti Jack Miller e Brad Binder in particolare non vedono l’ora di iniziare la stagione con questa rinnovata modalità. Francesco Guidotti e Pit Beirer invece considerano più il lato organizzativo in weekend di gare che diventeranno molto più intensi. Le libere 4, più dedicate alla preparazione della gara di domenica, non ci saranno più, quindi cambiano anche gli altri turni. Ecco cosa ne pensano piloti e vertici KTM.

Che notizia, Dani Pedrosa wild card nel GP Jerez 2023!

“Anzi, piaceranno anche di più!”

Jack Miller, volto nuovo di KTM Factory, vede molto positivamente questa nuova ‘gara breve’ del sabato. “Arrivo dall’Australia, con un background di dirt track e motocross in cui si disputano tante gare relativamente corte. Anche se l’anno scorso ci ho messo mezza giornata per rimettermi nella giusta mentalità, con tutto più veloce” ha scherzato nel corso della giornata di presentazione della squadra. Come detto, per il #43 di casa KTM è una bella novità. “Sarà un modo per rimescolare un po’ le carte e regalare uno spettacolo extra ai tifosi, ma penso sia un cambio interessante anche per noi piloti.” Non solo: “Sono sicuro che, una volta realizzate le prime, tutti le ameranno. Anzi secondo me ci sarà anche qualcuno a cui piaceranno più delle gare lunghe!” Anche a Brad Binder, ‘pilota da gara’ più che da turni di libere o qualifiche, in cui fatica sempre un po’ di più, il nuovo format non dispiace. “So bene di andare meglio in una corsa” ha infatti ammesso l’iridato Moto3 2016 con una risata. “Ad essere sincero non sono mai stato un grande fan delle FP4… Non vedo l’ora che inizi la stagione, sarà interessante per tutti!”

Jonas Folger osservato speciale: sarà a Sepang per lo shakedown

I vertici KTM

I piloti avranno una gara in più da disputare, ma all’interno del team si guarda anche al lato organizzativo, come ha sottolineato in primis il team manager KTM Francesco Guidotti. “È una grande novità per tutti, qualcosa che non s’è mai visto prima e sappiamo bene quanto sia difficile gestire una MotoGP prima di una gara” ha infatti rimarcato. “Chiaramente la pressione aumenta, così come il rischio di commettere qualche errore. Dobbiamo cercare di farla più semplice di prima, ma sicuramente affronteremo momenti difficili per quanto riguarda la scelta del set up.” Gli fa eco Pit Beirer: “Certamente ora i sabati saranno molto più intensi per tutte le squadre. Cambierà il lavoro di preparazione della moto, quindi aumenta l’impegno. Ma per i fan una gara anche di sabato vuol dire un spettacolo ancora maggiore.” In squadra invece bisogna riorganizzarsi. “A noi chiaramente servirà qualche gara per capire quanto può condizionarci, in caso magari di problemi alle moto, incidenti o infortuni. Prima di parlare è meglio farlo, ma certo aumenterà lo spettacolo della MotoGP.”

Foto: Philip Platzer/KTM Images