Jorge Martín sempre più vicino alla MotoGP. L'accordo con Pramac Racing per la stagione 2021 sembra ormai cosa fatta.

Sembra ormai certo l’approdo di Jorge Martín in MotoGP. Manca solo l’ufficialità, ma l’iridato Moto3 2018 è davvero molto vicino a vestire i colori Pramac Racing per la prossima stagione. Il pilota spagnolo occuperebbe la sella lasciata libera da Jack Miller, promosso nel team ufficiale, e ritroverebbe Francesco Bagnaia, già suo compagno di box nella categoria minore del Motomondiale.

Recentemente il team manager Francesco Guidotti aveva confermato il nome di Jorge Martín come uno dei possibili candidati per la stagione 2021. “Ma ancora non è stato fatto nulla, è tutto in mano a Ducati” aveva precisato. Sembra però che l’accordo sia ormai stato siglato secondo varie fonti spagnole e britanniche. Il giovane spagnolo quindi è sempre più vicino alla MotoGP. Ora si attende l’annuncio.