MotoGP, Jorge Martin: “La gente può dire ciò che vuole”

Jorge Martin non ha nascosto la delusione per la scelta di Ducati che ha deciso di promuovere nel team factory Enea Bastianini. All’inizio di questa stagione MotoGP era il candidato numero uno per occupare l’angolo di box al fianco di Pecco Bagnaia, ma le tre vittorie del ‘Bestia’ hanno ribaltato i piani aziendali. Per il 24enne madrileno sono stati mesi difficili fra cadute, infortuni, qualche problemino tecnico che hanno giocato a suo sfavore, ma in ogni caso sarà trattato alla pari di Pecco ed Enea. Almeno nella stagione 2023, prima di scegliere se proseguire con Pramac o cambiare costruttore.

In vero la tentazione di cambiare aria c’è sempre stata, il suo manager Albert Valera aveva intrapreso dei colloqui con Honda, invece ha preferito continuare a dare fiducia a Borgo Panigale. “Ho pensato di partire, ma credo di avere ancora molto da dimostrare qui in Ducati e con Pramac. Proseguirò qui un altro anno, poi vedremo“, ha detto Jorge Martin durante il weekend di Misano. Un Gran Premio deludente concluso al decimo posto, “il fine settimana più difficile della mia carriera in MotoGP, ho faticato in tutte le sessioni“.

Misano pista ostica per Jorge Martin

Durante i due giorni di test a Misano ha migliorato il setting della sua Desmosedici GP e la fase di frenata, segnando il suo miglior crono sulla pista romagnola. “Sono molto più vicino a Pecco in frenata, questo era il mio punto debole. Se miglioreremo sui prossimi circuiti potremo essere competitivi e pronti per la vittoria“. Sul risultato del GP di San Marino ha forse influito la mancata promozione nel team Ducati ufficiale? Jorge Martin smentisce categoricamente: “Misano non è mai stata la pista migliore per me. Ma sto facendo del mio meglio. È tutto. Le persone possono dire quello che vogliono. Quando qualcosa non va per il verso giusto, tutti cercano sempre una spiegazione – ha detto in un’intervista a Speedweek.com -. Ma non credo che sia stato per quello. Sto solo cercando di concentrarmi su me stesso ed essere competitivo con la stessa moto che hanno gli altri”.