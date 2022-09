Pecco Bagnaia conquista la quarta vittoria consecutiva in questa stagione MotoGP, sul podio Enea Bastianini e Maverick Vinales. 4° Luca Marini che riesce a tenere dietro Fabio Quartararo e Aleix Espargarò. Rins, Binder, Martin e Marquez completano la top-10 del GP di Misano 2022.

La cronaca del GP di San Marino

-2 giri: Bagnaia verso la vittoria, sul podio Bastianini e Vinales…

-4 giri: Sfida aperta tra Bagnaia e Bastianini per la vittoria, ma difficile pensare ad un tentativo di sorpasso del ‘Bestia’… Intanto Quartararo porva ad assaltare il 4° posto di Marini.

-6 giri: La nuova top-10: Bagnaia, Bastianini, Vinales, Marini, Quartararo, Espargarò, Rins, Binder, Martin, Oliveira.

-8 giri: Bastianini supera Vinales!

-10 giri: Bastianini segna il miglior tempo in gara e si avvicina a Vinales. Il pilota Aprilia resta incollato a Bagnaia a meno di due decimi. Perde terreno Quartararo…

-12 giri: Pecco guida la gara con 2 decimi di vantaggio su Vinales, restano incollati Bastianini, Marini e Quartararo. Perde terreno l’Aprilia di Aleix Espargarò (6°). 12° Andrea Dovizioso.

-14 giri: Marc Marquez commenta la prima parte di gara: “Mi sta sorprendendo molto Vinales, penso sia il migliore in questo momento, ma attenzione a Bastianini nella seconda parte di gara…“.

-16 giri: Bagnaia guadagna qualche decimo su Vinales, Quartararo si avvicina pericolosamente a Marini…

-18 giri: Pecco Bagnaia al comando con un gap di appena 94 millesimi dall’inseguitore Maverick Vinales. “Tutti vogliono portare le gomme in buone condizioni al termine della gara, penso che qualche decimino ce l’hanno ancora“, commenta il team manager di Ducati Corse Davide Tardozzi

-20 giri – I primi quattro iniziano a prendere il largo, si viaggia sull’1’32” basso. Vinales molto minaccioso negli scarichi della Ducati di Bagnaia, ma deve guardarsi le spalle da Bastianini che solitamente cresce nel finale di gara. 12° Andrea Dovizioso che punta alla zona punti.

-22 giri: La top-10: Bagnaia, Vinales, Bastianini, Marini, Quartararo, Aleix Espargarò, Martin, Rins, Marquez e Oliveira.

-24 giri: Bastianini fa fatica a tenere il passo di Bagnaia e Vinales, 9° Alex Marquez.

-25 giri: Bagnaia passa al comando ma gli resta francobollato Bastianini, 3° Vinales che mette nel mirino le Ducati. 4° Marini davanti ad Aleix Espargarò e Fabio Quartararo.

-26 giri: Caduta anche per Jack Miller! Bastianini e Bagnaia al comando, cadono anche Bezzecchi, Morbidelli e Di Giannantonio.

-27 giri: Incidente alla partenze: gara già finita per Pol Espargarò, Pirro e Zarco. Al comando Miller seguito da Bastianini e Bagnaia, 4° Vinales seguito da Bezzecchi, 6° Aleix Espargarò seguito da Marini e Quartararo.

Il pre-gara di San Marino

13:58 – Si parte per il giro di ricognizione. Pecco Bagnaia ha una grande opportunità per accorciare le distanze da Fabio Quartararo. 27 i giri da completare prima della bandiera a scacchi,

13:55 – Franco Morbidelli riesce finalmente a fare un passo avanti dopo un momento difficile: leggi QUI la nostra intervista.

13:52 – Sul rettilineo di partenza del circuito di Misano risuona l’Inno di Mameli, sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni, paddock affollatissimo di sopiti.

13:48 – Gomma media al posteriore per Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.

13:45 – Fabio Quartararo particolarmente nervoso dopo le qualifiche MotoGP del sabato. Il campione della Yamaha ha lamentato i soliti problemi in accelerazione e frenata oltre che in termini di potenza.

13:43 – Giornata di sole a Misano Adriatico, a dispetto delle previsioni che preannunciavano pioggia.

13:40 – Andrea Dovizioso è stato l’ultimo pilota a lasciare i box: per il forlivese sarà difficile trattenere le lacrime in questa giornata di addio alla MotoGP (Leggi QUI la nostra intervista).

13:35 – Seconda finestra in griglia per Enea Bastianini che spera di conquistare la sua quarta vittoria stagionale prima di passare al team Lenovo Ducati. “Cercherò di vincere anche per Gresini Racing. È anche una gara speciale per loro e per questo abbiamo preparato una livrea speciale. A Fausto ho dedicato anche il mio casco speciale“. Il pilota romagnolo ha segnato il best lap nel warm-up di stamattina. Le Ducati del team Gresini presentano una livrea speciale ispirata alla 125cc Garelli con cui Fausto vinse i suoi due titoli mondiali nel 1985 e nel 1987.

13:30 – Nessuna Honda nelle prime cinque file, il miglior pilota del marchio è Alex Marquez 16°. Martedì Marc Marquez sarà in pista per il test MotoGP di Misano (leggi QUI il nostro articolo).

Riepilogo delle Qualifiche MotoGP

Sul circuito di Misano va in scena il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, 14° round della stagione MotoGP 2022. A partire dalla pole position c’è il pilota Ducati Jack Miller, che nel Q2 del sabato ha firmato 1’31″8 davanti a Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Il piemontese del team factory deve però scontare una penalizzazione incassata alla fine delle FP1 per aver rallentato il giro di Alex Marquez, pensando che la sessione di libere fosse terminata. Motivo per cui vedremo Bagnaia scalare al centro della seconda fila in griglia, mentre sale di una fila Marco Bezzecchi, 4° al termine delle qualifiche.

Pecco Bagnaia verrà affiancato dall’Aprilia di Maverick Vinales e dal collega di marca Johann Zarco, mentre alle sue spalle ci saranno l’amico Luca Marini e i diretti avversari Aleix Espargarò e Fabio Quartararo. Sarà una gara dove la partenza rivestirà una certa importanza, in casa Ducati il gioco di squadra potrebbe rivelarsi molto utile per la corsa al titolo iridato del torinese. Sarà anche una prima prova di collaborazione tra Bagnaia e Bastianini, che ormai hanno obiettivi diversi in questo finale di campionato, con l’alfiere Gresini che potrebbe rivelarsi molto utile alla causa.

L’ultimo GP di Andrea Dovizioso

Ultima gara in MotoGP di Andrea Dovizioso che scatterà dalla sesta fila dopo aver concluso 18° l’ultima sua sessione di qualifiche. “Spero di partire bene, recuperare tre-quattro posizioni e giocarmi qualche punto“, ha detto il 36enne forlivese nel debriefing del sabato. Domenica sera è prevista festa grande nel paddock di Misano, che non smonterà i box in attesa del test di martedì e mercoledì. In quella occasione è ancora prevista la presenza del ‘Dovi’, preannunciando che sarà una “sorpresa” ma senza dare ulteriori indiscrezioni. Il suo collega di marca Franco Morbidelli ha finalmente centrato il Q2 e partirà dalla quarta fila, nel tentativo di dare un’inversione di marcia alla sua pessima stagione.