MotoGP Misano: Pecco Bagnaia in trionfo, il sogno mondiale continua

L’obiettivo era vincere e Pecco Bagnaia non ha sbagliato nulla. Una gara condotta con autorevolezza, resistendo prima all’assalto di Maverick Vinales e poi all’attacco di Enea Bastianini. Doppietta Ducati al traguardo, con i futuri compagni di squadra divisi da 34 millesimi! Lo spagnolo di Aprilia completa il podio, di nuovo monopolizzato dai costruttori italiani. Fabio Quartararo deve difendersi al meglio e riesce a limitare i danni con un 5° posto al traguardo, che significa comunque un vantaggio ridotto a 30 punti su Bagnaia. Andrea Dovizioso chiude la sua carriera con un 12° posto, il secondo miglior risultato stagionale dopo la P11 a Portimao. La cronaca del Gran Premio di San Marino.

Bagnaia re di Misano

A livello di gomme, la scelta è ricaduta su hard-media per tutti, unica eccezione Watanabe che corre con la doppia media. Ottima partenza per le rosse davanti, prima curva incidentata con Zarco, Pol Espargaro e Pirro già ritirati. Ma è solo l’inizio dei colpi di scena: in brevissimo tempo cadono Miller al comando, il rookie Bezzecchi, Morbidelli-Di Giannantonio dopo un contatto. Bagnaia intanto ne approfitta e si porta davanti, ma c’è un ‘pericolo’ alle spalle chiamato Vinales, che vede molto da vicino la possibilità di conquistare una prima vittoria coi colori Aprilia. Sono però in quattro a tenere il comando, ovvero Bagnaia, Vinales, Bastianini e Marini, con Quartararo non troppo lontano ma nemmeno abbastanza vicino per tentare un attacco. Posizioni a lungo consolidate, finché Bastianini non riprende la posizione su Vinales e si attacca al futuro compagno di box, un 1-2 Ducati in fuga. Alla fine ‘Bestia’ ci prova anche, al traguardo sono solo 34 i millesimi che lo dividono da Bagnaia! Il piemontese però coglie un altro successo prezioso, ancora più bello sul tracciato di casa. Recupera ancora su Fabio Quartararo 5° e sopravanza Aleix Espargaro, oggi mai incisivo.

La classifica

Classifica MotoGP iridata

Foto: motogp.com