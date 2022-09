MotoGP, Alberto Puig su Marc Marquez: “Non proveremo la Honda 2023”

Marc Marquez sarà in pista per il test di di Misano, questa è la bella notizia che pervade il paddock MotoGP in questi giorni adriatici. Ma in casa Honda mettono le mani avanti: il campione ricorda che il suo braccio destro ha sostenuto quattro operazioni e “non sarà più come prima”. Il team manager Alberto Puig sottolinea che sarà una prova generale per le sue condizioni fisiche e il ritorno ad Aragon non è assicurato.

Nessun piano per Marc Marquez

Nei giorni precedenti Marc Marquez ha sostenuto due giorni di test privati con una Honda CBR600RR al MotorLand, ma prima di ritornare in azione per la seconda uscita ha dovuto aspettare due giorni. Troppi i dolori al termine della prima sessione, stressare il braccio è sconsigliato per il rischio di tendinite. Nonostante l’osso sia rinsaldato dopo l’intervento dello scorso 2 giugno bisogna procedere a piccoli passi. In questa stagione MotoGP non c’è nulla in ballo, se non salvare l’onore e lavorare sul prototipo RC213V del prossimo anno. “In questo momento non abbiamo obiettivi con lui. L’unico piano – sottolinea Alberto Puig a MotoGP.com – è che stia bene e da lì vedremo. “È vero che si è allenato in casa e su una moto da strada, ma questo è diverso e non c’entra nulla“.

Il rientro “full time” in MotoGP

E’ atterrato a Misano venerdì sera per seguire dai box il weekend dei suoi colleghi di marca, ha parlato a lungo con il capotecnico Santi Hernandez, tenuto una conferenza stampa. Martedì sarà una giornata concentrata in termini di giri, poche ma essenziali le novità che riuscirà ad analizzare. Mercoledì mattina sapremo se affronterà anche il secondo giorno di test IRTA. “Non possiamo aspettarci che sia nella sua forma migliore, sia fisicamente che in termini di muscoli e braccia“, prosegue il manager catalano . “Tutto quello che fa andrà bene per la squadra e sarà molto importante“.

Sarà il preludio per un ritorno a tempo pieno in MotoGP? Tutto dipenderà da come reagirà il braccio nel post Misano, l’ultima parola spetterà ancora ai dottori. “Non sappiamo se sarà ad Aragon. Prima di tutto vogliamo vedere come si comporta sulla moto nei test e poi valuteremo la situazione. Non testeremo una moto prototipo del 2023, ma parti diverse della moto attuale per capire quali funzionano e quali no“.