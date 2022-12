MotoGP, Jorge Martin incontra il Fan Club: Yamaha la grande tentazione

Jorge Martin ha incontrato il suo Fan Club per la tradizionale cena di fine anno. Un modo semplice e divertente per ringraziare i suoi tifosi più stretti che gli fanno sentire il loro calore di gara in gara e cercano di seguirlo quasi ovunque. “Cena di Natale con il mio super Fan Club! Sempre grato a tutte le persone che mi supportano!“, ha scritto sui social il pilota MotoGP. “Fantastica serata piena di sorprese, regali, risate e soprattutto buone vibrazioni con il nostro Jorge Martin, sempre così attento ai suoi fan. Grazie a questa grande famiglia tutto è possibile“, hanno commentato i suoi tifosi.

Tentazione Yamaha per Jorge

Per Jorge Martin è stata una stagione di alti e bassi, raccogliendo appena 28 punti nelle prime sette gare. Un inizio di stagione MotoGP che ha fortemente compromesso la sua ascesa al team Ducati factory. La sella di Jack Miller doveva essere sua, quasi gli era stata promessa prima dell’inizio del Mondiale. Invece i risultati di Enea Bastianini hanno fatto cambiare idea ai vertici di Borgo Panigale, con il pilota madrileno che non l’ha presa molta bene. Per tenere entrambi i gioielli nella cassaforte di casa, Ducati ha garantito pari trattamento economico e tecnico nel 2023, l’unica differenza sarà il colore della livrea. Ma il 24enne spagnolo punta ad un team factory alla pari di tutti i suoi colleghi. Non è da escludere che possa cedere alla tentazione Yamaha per il 2024, qualora saltasse l’accordo con Franco Morbidelli che ha un contratto in scadenza alla fine del prossimo campionato.

Campinoti e il sogno del titolo MotoGP

Paolo Campinoti, patron del team Pramac Racing, si dice entusiasta di poter continuare l’avventura MotoGP con Jorge Martin. In due anni ha raccolto sette podi e una vittoria con il team satellite, che potrebbe rivelarsi una carta vincente per il madrileno. Meno pressione, ambiente familiare, aggiornamenti e materiali alla pari di Bagnaia e Bastianini. “Mi hanno fatto un regalo scegliendo Enea, perché penso che Jorge sia uno dei piloti più forti in griglia“, ha detto tempo fa a ‘Marca’. “Il mio sogno è vincere il Mondiale con un team privato, sarebbe fantastico. Penso che per la prossima stagione abbiamo tutti gli ingredienti per farcela perché la moto è fortissima, Jorge è velocissimo e penso che ci divertiremo“.

Martìn tra conferme e mercato

Nel mese di agosto Jorge Martin ha lasciato affiorare qualche malumore nei confronti dei vertici Ducati. Normale, ogni pilota vorrebbe il meglio per sé. Le garanzie ricevute serviranno a tenerlo buono per la stagione ’23, ma una clausola del contratto gli consente di rescindere il contratto alla fine del prossimo anno. Saranno decisivi i primi risultati, ma anche quelli di Franco Morbidelli con la Yamaha YZR-M1, reduce da una stagione disastrosa. Non è un mistero che Martin abbia avviato qualche colloquio con Lin Jarvis e la Casa di Iwata non nasconde la tentazione Toprak Razgatlioglu. Tutto sarà in ballo fino all’inizio dell’estate, quando bisognerà avere le idee chiare sul 2024. L’a.d. Paolo Campinoti sa di poter perdere il suo pupillo, ma assicura massimo impegno per tenerlo con sé. “Tutti ci invidiano per avere Jorge… Sappiamo che può succedere, ma è anche uno stimolo per noi a fare tutto il possibile affinché resti qui“.