Jorge Martín operato in questi giorni per i postumi dell'incidente a Portimao. Una carambola lunga oltre 5 secondi, un impatto importante. Ecco i dati Alpinestars.

La scorsa settimana Jorge Martín ha fatto venire i brividi a tutti a Portimao. Ricordiamo infatti il pauroso incidente di cui si è reso protagonista (nel video in alto), non senza alcune conseguenze. Il rookie MotoGP è stato operato in questi giorni per le numerose fratture e Pramac Racing si augura di ritrovarlo per la tappa al Mugello. Nel frattempo Alpinestars ha pubblicato i dati relativi a questo impressionante incidente avvenuto sui saliscendi dell’Autódromo do Algarve. Viene da dire che al pilota spagnolo è andata pure bene…

Una caduta della durata totale di 5,2 secondi, iniziata con la perdita del controllo ed il successivo scatto dell’airbag, rimasto aperto per tutta la durata della carambola. Un fatto che nonostante tutto ha anche limitato i danni per il pilota MotoGP. In seguito, come riporta Alpinestars, lo spagnolo ha subìto quattro impatti significativi, raggiungendo una forza di 25 G. Ma in due di loro in particolare si parla addirittura di 26 G. In totale contiamo sei fratture, tre operate e tre sistemate senza bisogno di ricorrere ad un intervento chirurgico. Vedremo in seguito se riuscirà a rientrare per il GP d’Italia.

Foto: motogp.com