MotoGP, Joan Mir cade e finisce in ospedale: le condizioni del pilota Honda

Sabato da dimenticare per Joan Mir a Termas de Rio Hondo. Dopo l’ultimo tempo fatto segnare nelle Qualifiche, nella gara sprint è caduto subito in curva 7 e ha rimediato anche delle conseguenze fisiche.

Nell’impatto ha subito un colpo alla testa e si è fatto male alla caviglia destra. Il pilota del team Repsol Honda è stato portato con l’ambulanza presso il Centro Medico del circuito per un check. I primi esami hanno escluso la presenza di fratture, ma è stato comunque deciso di portare il maiorchino in elicottero all’ospedale di Santiago del Estero per ulteriori controlli.

MotoGP Argentina: le condizioni di Joan Mir

Il dottor Angel Charte ai microfoni di DAZN ha fatto il punto della situazione: “Mir ha accusato una forte commozione cerebrale in gara. Si è ripreso in pochi secondi, ma gli era difficile muoversi e per questo è stato portato al Centro Medico. L’ho visitato e non ho riscontrato sintomi allarmanti, ma ho preferito che venissero fatti altri esami in ospedale. È sempre stato cosciente e orientato“.

Non sembra esserci un infortunio serio, però Charte ha voluto approfondire la questione dopo aver visitato il due volte campione del mondo: “Ha trauma cranio-encefalico e ha subito una forte contusione alla caviglia destra. In ospedale effettueranno una TAC alla testa e alla caviglia. Verranno fatti degli esami neurologici completi. Sembra che non ci siano fratture“.

Team Repsol Honda senza piloti in gara?

Da capire se Mir potrà correre nella gara di domenica. Bisogna aspettare l’esito degli esami all’ospedale di Santiago del Estero. Speriamo che possa essere nelle condizioni di proseguire il weekend del GP d’Argentina senza problemi particolari. Adesso non ci si può sbilanciare, dobbiamo solo attendere aggiornamenti.

Il team Repsol Honda ha già perso Marc Marquez una settimana fa e si è presentato in Argentina con il solo Joan. Spera di non ritrovarsi senza un proprio rappresentante nella gara domenicale.

Foto: Honda Racing