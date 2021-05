MotoGP Jerez: Gli orari del 2/05, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Ci avviamo alla domenica di gare a Jerez, chi trionferà in MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE? La programmazione su Sky Sport, DAZN e TV8.

Archiviate anche le qualifiche, ci avviamo verso la domenica di gare. Pole position per Fabio Quartararo in MotoGP, per Remy Gardner in Moto2, per Tatsuki Suzuki in Moto3 e per Eric Granado in MotoE. Ma saranno loro i protagonisti in gara, o ne avremo tanti altri in quattro corse che si preannunciano davvero serrate? La diretta è garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne per la MotoE), ma anche su TV8 saranno visibili sempre in diretta le gare di tutte le categorie, compresa quella elettrica.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Domenica 2 maggio

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport)

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 2 maggio

10.05 Diretta MotoE Gara

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

Foto: motogp.com