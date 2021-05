Moto2 GP Jerez: Gardner pole da record, doppia Italia in prima fila

Zampata di Remy Gardner in qualifica, ecco la prima pole stagionale. Prima fila completata da Fabio Di Giannantonio e da Marco Bezzecchi.

Sigillo di Remy Gardner in qualifica a Jerez. Il pilota Red Bull KTM Ajo ed attuale leader iridato piazza un giro che è anche il nuovo record assoluto della pista, da lui già riscritto stamattina nelle FP3. Doppio tricolore in prima fila accanto a lui: Fabio Di Giannantonio conquista la seconda casella in griglia, terza piazza per Marco Bezzecchi. Cade invece Sam Lowes quando stava realizzando un gran giro… Domenica gara da non perdere: alle 12:20 scatta il Gran Premio Moto2 di Spagna.

Q1: avanti Beaubier, Ramírez, Bendsneyder e Bulega

Si comincia con un buon numero di nostri portacolori protagonisti in questa sessione. Manzi, , Bulega, Baldassarri, Dalla Porta, Corsi i rookie Vietti, Arbolino e Montella, più la wild card Marcon. Finisce malamente però la sessione del Campione Europeo in carica, che vola nella ghiaia della curva 11 mentre stava cercando di migliorare la 12^ piazza provvisoria. Il rookie Cameron Beaubier è il migliore della sessione e non ha particolari problemi a tenere la posizione fino alla bandiera a scacchi. Segue Marcos Ramírez (convalescente da infortuni ed intervento per sindrome compartimentale), terzo Bo Bendsneyder, quarto posto infine per Nicolò Bulega, appena fuori Stefano Manzi. Non bene il finale per Somkiat Chantra, costretto a spingere la sua moto senza benzina.

Q2: primo sigillo 2o21 di Gardner

Ecco che scatta la battaglia tra i 18 piloti in lista per le prime posizioni in griglia di partenza. Subito nelle zone alte Gardner, Di Giannantonio, Bezzecchi e Lowes, mentre Canet incappa in una scivolata alla curva 13. Non è più fortunato Roberts, caduto poco dopo alla curva Pedrosa, stesso punto in cui in seguito avremo anche un incidente per Dixon. Rischia grosso Lowes, bruciandosi un giro da pole position, ma non riesce comunque ad evitare una scivolata, arrivata poco più tardi alla curva 2. Fine turno con caduta anche per Arenas, giù anche lui alla curva 6, mentre solo Raúl Fernández tenta di insidiare la pole position di Remy Gardner, senza riuscirci. Prima casella quindi per l’alfiere KTM Ajo, doppia Italia in prima fila con Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Foto: motogp.com