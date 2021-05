Svetta Remy Gardner, che riscrive il nuovo record Moto2 assoluto a Jerez. Seguono Di Giannantonio e Navarro, 24 piloti racchiusi in 9 decimi!

Turno conclusivo di libere in cui viene ripetutamente infranto in record assoluto della pista. Ci pensano ad esempio Jorge Navarro e Fabio Di Giannantonio, ma è Remy Gardner infine ad assicurarsi la prima casella con il nuovo miglior giro di sempre a Jerez. L’attuale leader Moto2 precede l’italiano di Gresini Racing e la Boscoscuro guidata dal pilota spagnolo, passano in Q2 anche Sam Lowes e Marco Bezzecchi. Qualifiche al via dalle 15:10 per decidere la griglia di partenza del quarto GP stagionale.

Prove libere 3

Ultima sessione di prove libere per la classe intermedia, caccia alla top 14 per essere così sicuri di disputare direttamente il secondo turno di qualifiche. A referto un incidente alla curva 11 per il campione Moto3 in carica Arenas, cade poco dopo anche Chantra sempre nello stesso punto. Per Baldassarri invece c’è una scivolata alla curva Pedrosa nella seconda parte del turno. Al comando c’è da subito Lowes, con Gardner che in seguito risale sopravanzando Bezzecchi e Di Giannantonio. È un altro turno dai tempi davvero ravvicinati, visto che la maggior parte della griglia Moto2 si mantiene a meno di un secondo dalla vetta!

Non una sessione fortunata per MV Agusta, che vede a terra anche Corsi, appena rientrato da un infortunio. Mentre la lotta per la top 14 diventa ben più serrata come sempre sul finale. In particolare arriva velocissimo Jorge Navarro, che mette a referto anche il nuovo record assoluto per la categoria su questo tracciato! A terra anche Canet alla curva 10, mentre la lotta al vertice non è finita: ecco Remy Gardner (ma il tempo viene tolto per bandiera gialla), fa ancora meglio Fabio Di Giannantonio! Ci riprova l’australiano, e stavolta ci riesce:

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com