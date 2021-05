Eric Granado non ha rivali a Jerez, arriva anche la prima E-Pole della stagione 2021. In prima fila Tulovic ed il 16enne rookie Aldeguer.

Miglior tempo nei test, miglior tempo in tutte le prove libere. Ora Eric Granado mette a referto anche la prima pole position della stagione MotoE 2021 a Jerez de la Frontera. Il brasiliano di One Energy Racing è intrattabile, determinato verso quell’obiettivo finora sfuggitogli per vari motivi… Un inizio decisamente ottimale in questo senso, con Lukas Tulovic infine secondo (e appena ripresosi da qualche problema di allergie). Ottima terza piazza per Fermín Aldeguer, 16enne rookie che continua a sorprendere. Il primo italiano lo troviamo in seconda fila, Alessandro Zaccone autore del 5° tempo, mentre Matteo Ferrari scatterà dal fondo…

E-Pole

L’ultimo turno di libere ha decretato la classifica combinata, che invertita determina l’ordine di partenza per queste prime qualifiche della stagione 2021. Aprono le danze ben quattro rookie, ovvero Iwema, Pires, Zannoni e Perolari, che aprono questo primo turno cronometrato. Ricordiamo, piloti uno alla volta in pista ed un solo giro veloce a disposizione. Segue poi María Herrera, e via via tutti gli altri protagonisti del campionato elettrico, esordienti e non. Giro da pole per Ferrari, ma l’essere andato oltre i limiti della pista alla curva 4 comporta la cancellazione del tempo e quindi la partenza dal fondo! Grosso rischio invece per Torres, che riesce ad evitare una caduta, ma chiaramente il suo tempo ne risente…

La griglia di partenza

