MotoE GP Jerez: anche le prove 3 nel segno di Eric Granado

Troviamo sempre lo stesso nome in vetta alla classifica dei tempi. Eric Granado fa suo anche il terzo ed ultimo di prove libere MotoE, piazzando il miglior crono del fine settimana a Jerez. A quattro decimi dal pilota brasiliano c’è Dominique Aegerter, terza posizione finale per Lukas Tulovic seguito dal campione in carica Jordi Torres. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è Alessandro Zaccone, 6° davanti al rookie Andrea Mantovani. Alle 16:05 scatterà la E-Pole della classe elettrica.

Prove libere 3

Si decide alla fine di quest’ultima sessione l’ordine in cui i piloti della classe elettrica scenderanno in pista in qualifica per realizzare il giro che segnerà la loro posizione in griglia di partenza. Si riparte da Eric Granado al comando nella prima giornata, ma chi inizia a dettare presto il passo in questo turno è Dominique Aegerter, portatosi al comando della classifica dei tempi. È solo questione di tempo: riecco il brasiliano di One Energy Racing in vetta, il primo ed unico a scendere sotto il muro di 1:48 in questo fine settimana. Dietro a lui c’è lo svizzero di Intact GP, terza piazza per Lukas Tulovic, quattro italiani in top ten.

La classifica FP3

La classifica combinata

