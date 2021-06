Danilo Petrucci e Iker Lecuona alla prova del Sachsenring. Il primo di due GP che precedono la pausa estiva, eventi che potrebbero dire molto anche in ottica 2022...

Duo KTM Tech3 alla prova del Sachsenring, ripartendo dai test in Catalunya. Una giornata ricca di novità sia per Danilo Petrucci che per Iker Lecuona, uno sprone a cercare consistenti passi avanti sul circuito più corto del calendario MotoGP. Il Campionato del Mondo torna al Sachsenring dopo l’assenza nel 2020 per la pandemia, su una pista sulla quale il ternano ha messo a referto un doppio 4° posto come miglior risultato di sempre. Per quanto riguarda il pilota valenciano, sarà tra i rookie in terra sassone (discorso valido anche per Binder ed Alex Márquez, oltre al quartetto 2021), visto appunto l’evento saltato l’anno scorso.

“Sarà interessante vedere come si comporteranno le nostre RC16” è il commento del boss del team Hervé Poncharal. Così come la sua coppia di piloti. “I test in Catalunya sono stati importanti non solo come performance, ma anche a livello morale.” Anche perché presto o tardi bisogna fare i conti in ottica 2022: Remy Gardner è già stato annunciato, chi lo affiancherà? “Entriamo nel momento finale della prima parte di stagione” ha sottolineato il capo di Tech3. “Chiaramente le prossime due gare prima della pausa saranno molto importanti: sappiamo bene che l’intera griglia MotoGP si sta preparando per la prossima stagione.”

Intanto tra pochi giorni scatta il Gran Premio di Germania. “Sarà strano vedere gli spalti vuoti” ha ammesso Poncharal. Dopo la tappa catalana con un pubblico ridotto, si torna a porte chiuse, prima di riavere un buon numero di tifosi ad Assen. Nel frattempo, rotta per il Sachsenring con obiettivi ben chiari. “Speriamo di essere più vicini ai piloti Factory, Miguel e Brad, che sono sempre il nostro punto di riferimento.” Con un appunto. “È stata una grande emozione vedere Miguel vincere in Catalunya” ha sottolineato il capo del precedente team del pilota portoghese. “La nostra missione sarà avvicinarci a lui” ha concluso.

Foto: Tech3 Racing