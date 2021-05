MotoGP, il pubblico ti attende! Ad Assen tornano gli spettatori

Il ritorno della MotoGP ad Assen avverrà con pubblico sugli spalti. Siglato un accordo per permettere l'accesso ad un numero limitato di persone durante il GP.

Alla Cattedrale delle due ruote tornerà il pubblico sugli spalti. Previsti circa 11.500 spettatori al giorno per quello che sarà il 90° Gran Premio MotoGP sull’iconico TT Assen, il 9° appuntamento della stagione 2021, in programma dal 25 al 27 giugno prossimi. Siglato un accordo per permettere così la presenza in circuito di un numero limitato di persone. Certamente in osservanza a tutte le normative attuali per contenere l’emergenza sanitaria.

Necessaria in particolare la distanza di 1.5 metri tra persone, a meno che non si tratti di appartenenti allo stesso nucleo familiare. Previste delle ‘bolle’ per ogni tribuna, con un suo rispettivo codice e parcheggio nelle vicinanze, per garantire così distanza e sicurezza. Da aggiungere anche che i biglietti acquistati per l’evento 2020, poi cancellato per la pandemia (per la prima volta dal 1949), rimarranno validi anche per la tappa MotoGP del 2022.