MotoGP GP Mugello: Orari del 30/05, dirette Sky Sport, DAZN e TV8

Tre gare da disputare domenica sul tracciato del Mugello, chi vincerà? La programmazione TV, diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8.

Chiuso un complesso sabato di qualifiche al Mugello. Pole position per Fabio Quartararo in MotoGP, per Raúl Fernández in Moto2, per Tatsuki Suzuki in Moto3. Una giornata però funestata dal grave incidente a Jason Dupasquier… Tanti pensieri per il giovane pilota svizzero, nella speranza che si riprenda presto. Ma si va avanti, domani ci saranno le gare delle tre categorie del Motomondiale. La diretta integrale del Gran Premio d’Italia sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN, discorso valido anche su TV8 per tutt’e tre le corse.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà le immagini di tutte le sessioni di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà (sempre gratuitamente) video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato tricolore.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Domenica 30 maggio

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 30 maggio

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

Foto: motogp.com