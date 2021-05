Raúl Fernández continua a brillare. È pole anche al Mugello, completano la prima fila Sam Lowes e Jorge Navarro, miglior italiano Di Giannantonio 5°.

Continua a mettersi in bella evidenza. Raúl Fernández, ricordiamo all’esordio nella categoria Moto2, si assicura un’altra pole position, la seconda dopo quella ottenuta a Le Mans. Lo spagnolo di Red Bull KTM Ajo è stato imprendibile oggi, con Sam Lowes secondo è circa tre decimi di ritardo. Completa la prima fila la Boscoscuro guidata da Jorge Navarro, con Remy Gardner ad aprire la seconda fila davanti a Fabio Di Giannantonio, Tony Arbolino e Marco Bezzecchi.

Q1: nessun italiano in top 4

Quattro posti disponibili, turno che vede protagonisti anche i nostri Corsi, Bulega, Manzi, Baldassarri, Vietti e Marcon. Nel corso della sessione compaiono anche alcune goccioline di pioggia… Ma non complica troppo le cose in pista. Chi emerge in particolare è Fermín Aldeguer, alla prima esperienza nel Mondiale Moto2 ed in Q2 con il miglior crono della sessione. Seguono Somkiat Chantra, Marcos Ramírez e Bo Bendsneyder.

Q2: guizzo di Raúl Fernández

Abbiamo la lista dei 18, ecco i piloti che daranno vita alla lotta per la pole position. Brillano da subito i protagonisti delle libere, ovvero il rookie Fernández, Gardner e Lowes, dai primi minuti nelle zone alte. Non lontani però i primi italiani, nello specifico Di Giannantonio, Arbolino e Bezzecchi, mentre finisce a referto una nuova scivolata per Canet, stavolta alla Luco. Ma è ancora Raúl Fernández, dopo la prima pole in Francia ecco la replica al Mugello, con quasi tre secondi di margine su Sam Lowes. Terza piazza per Jorge Navarro sul leader Moto2 Remy Gardner ed un tris tricolore.

