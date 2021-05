Moto3 Mugello: Pole di Tatsuki Suzuki, pauroso incidente sul finale

Tatsuki Suzuki, pole da record al Mugello, Acosta e Rodrigo in prima fila. Ma c'è apprensione per un brutto incidente alla bandiera a scacchi.

Tatsuki Suzuki mette a referto una pole position da record al Mugello, con Pedro Acosta e Gabriel Rodrigo accanto a lui in prima fila. Questo gran risultato però passa in secondo piano dopo un violentissimo incidente proprio sul finale. Jason Dupasquier, Ayumu Sasaki e Jeremy Alcoba i protagonisti di un botto da paura all’Arrabbiata 2. Lo spagnolo ed il giapponese sono a posto, c’è più apprensione invece per il primo: ci vorrà un po’ per sapere le sue reali condizioni. Subito soccorso dal personale medico (era rimasto fermo in mezzo alla pista), è stato portato in elicottero all’ospedale Carreggi di Firenze.

Q1: passano Suzuki, Toba, Acosta ed Antonelli

Si comincia sempre col primo turno di qualifiche, con quattro posti disponibili per passare alla seconda sessione. Tra i piloti in pista ci sono anche le wild card Bartolini e Surra, Antonelli, Rossi, oltre al leader Moto3 Acosta. A metà sessione a referto un violento highside alla Bucine per Matsuyama, a cui segue poco dopo un volo di Guevara alla Scarperia, con il rookie portato via in barella e trasferito al Centro Medico per controlli. Una volta di più non manca parecchio “traffico” nei minuti finali… Alla fine Tatsuki Suzuki chiude al comando, seguono Kaito Toba, Pedro Acosta e Niccolò Antonelli, eliminato all’ultimo Alberto Surra, ricordiamo all’esordio assoluto e davvero vicino al passaggio del turno.

Q2: pole di Suzuki, botto da paura alla bandiera a scacchi

Svariati minuti di attesa prima di avere qualcuno in pista: è Acosta ad aprire le danze, anche se comincia davvero a rilento la lotta per la pole position. Dobbiamo aspettare proprio gli ultimissimi minuti per avere tutta la griglia Moto3 in pista, la maggior parte quindi con uno o due tentativi a disposizione. La pole position alla fine andrà a Tatsuki Suzuki davanti a Pedro Acosta ed a Gabriel Rodrigo, brividi a bandiera a scacchi già esposta. Dupasquier, Sasaki ed Alcoba sono protagonisti di un pauroso incidente alla Arrabbiata 2: lo spagnolo sta bene, per gli altri due invece il botto è stato ben più violento.

