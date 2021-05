Superbike Estoril, Jonathan Rea agguanta la 29° Superpole

Jonathan Rea partirà in Superbike nella Superbike all'Estoril. In prima fila Scott Redding e Alex Lowes. Lo show parte alle 15, i giri da percorrere saranno 18

Jonathan Rea partirà dalla pole position in gara 1 del round Superbike all’Estoril. In prima fila il Cannibale sarà affiancato da Scott Redding con la Ducati e dal compagno di squadra Alex Lowes. Soltanto quarta posizione per Toprak Razgatlioglu, che con la Yamaha aveva primeggiato venerdi.

Rea time

La nuova Kawasaki Ninja va più forte della versione 2020 ed è un’arma micidiale nei confronti del pilota Superbike più vincente di sempre. Come al Motorland Aragon, una settimana fa, il venerdi Jonathan Rea è rimasto tranquillo (terzo nella combinata) lavorando in ottica gara. Quando conta, il Cannibale sfodera i denti: seconda Superpole di fila, la 29° della sua folgorante carriera. La Ducati è in agguato, ma dopo il giro tutto-o-niente, al termine del quale ha pagato solo 171 millesimi, Scott Redding ha detto: “Giro okay, ma non sono contento della gomma da gara”. Il dubbio è se partire con la SC1, senza problemi di durata, o azzardare la SCX, la morbidissima che dà vantaggio prestazionale, ma che potrebbe non arrivare alla fine.

Yamaha si sgonfia?

Non è detto: Toprak Razgatlioglu scatterà dalla quarta casella, Garrett Gerloff sarà lì accanto. Entrambi puntano ad attaccare Jonathan Rea, ma sarà incandescente anche il confronto interno fra i galli Yamaha. La seconda linea è completata dalla BMW M di Tom Sykes: il britannico sarà incisivo anche sulla distanza? Con la quattro cilindri tedesca Eugene Laverty, ottavo con la M del team RC, sta facendo assai meglio del neo ufficiale Michael van der Mark, quattordicesimo. Alvaro Bautista partirà dodicesimo, quarta fila. Non è una bella posizione, ma almeno oggi lo spagnolo è rimasto in piedi, dopo le tre scivolate del venerdi.

Alle 15 la prima sfida

Pronostico incertissimo per la quarta gara del Mondiale Superbike 2021. I giri da percorrere saranno diciotto. Lo scorso ottobre fu Toprak Razgatlioglu a vincere gara 1 all’Estoril, nel round che chiudeva la stagione. Jonathan Rea partì 14° perchè scivolato in Superpole, arrivando quarto: piazzamento che gli permise di festeggiare il sesto mondiale di fila. Anche stavolta Yamaha e Ducati promettono battaglia.

