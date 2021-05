MotoGP, Alex Rins frenato in qualifica da un guaio elettronico

Alex Rins 8° in griglia, ma determinato a lottare per obiettivi importanti. Un GP con tanti possibili protagonisti: Ducati, KTM e Quartararo in primis.

Terza fila ed ottava casella in griglia MotoGP per Alex Rins. Qualifiche al Mugello però rivelatesi problematiche per lui, visto che ha dovuto alzare bandiera bianca anzitempo. La sua GSX-RR infatti l’ha mollato per un problema elettronico, sul quale gli uomini Suzuki si sono messi immediatamente al lavoro. Ma quel che si è visto a livello di ritmo nei due turni precedenti non è assurdo pensare che potrebbe essere uno dei ragazzi da tenere d’occhio. Basta ricordare anche com’è andata nell’ultima edizione del GP d’Italia, con lui, le Ducati e Márquez protagonisti in fuga per la vittoria.

“Nelle FP3 e FP4 siamo riusciti a fare bene ed a mostrare un buon ritmo” ha dichiarato l’alfiere Suzuki. “In qualifica è andata peggio. Un vero peccato non essere riusciti a qualificarci meglio, mi sentivo davvero bene e potevo realizzare un giro veloce.” Spiega poi l’accaduto. “Con la prima gomma ho commesso un piccolo errore, mentre con la seconda gomma sono riuscito a completare un solo giro. All’inizio del secondo infatti la mia moto si è fermata alla prima curva per un problema elettronico.” Ma non è preoccupato. “Stanno cercando di capire perché è successo. Ma se non si riesce a risolvere, correremo con la seconda moto.”

“Partire così indietro però è penalizzante” ha però ammesso Alex Rins. “Dal via fino alla prima curva c’è molta distanza.” Sottolinea poi che “Dobbiamo mettere a punto un buon piano. Evitando di rimanere senza gomme negli ultimi giri, come successo invece nel 2019.” L’obiettivo è riuscire a lottare per obiettivi importanti, ovvero podio e vittoria. “Lo possiamo fare, anche se certo dipenderà da come si sviluppa la gara.” Riguardo i possibili protagonisti, “Ducati e KTM comunque sono competitive, sono state piuttosto rapide anche con gomme usate. Certo poi ci sarà anche Fabio [Quartararo], ma vedo anche Mir capace di attaccarsi al gruppo.”

Foto: motogp.com